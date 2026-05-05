Kanun tamamen değişti: Araç sahiplerini ilgilendiriyor, artık tamamen ücretli olacak
İkinci el araç alımında yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Noterlik sistemi kapsamında araç geçmişi ve teknik bilgilere erişim ücretli olacak, işlemlerde şeffaflık artırılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte araç sorgulamalarından ücret alınacak.
Araç Alım-Satım Sürecinde Yeni Düzenleme
İkinci el araç piyasasında güvenliği artırmaya yönelik yeni bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte araç alım-satım sürecinde kullanılan bilgi sistemleri yeniden yapılandırılıyor. Amaç, işlemlerin daha güvenilir ve denetlenebilir hale gelmesi.
Araç Bilgilerine Erişim Ücretli Hale Geliyor
Düzenleme kapsamında araçlara ait hasar kaydı, geçmiş işlemler ve teknik bilgiler gibi kritik verilerin erişimi ücretli olacak.
Resmi düzenlemeye göre bu hizmetler belirli bir bedel karşılığında sunulacak ve kontrolsüz bilgi akışının önüne geçilecek.
Yeni uygulamaya göre, araç sicil ve tescil sistemi üzerinden yapılan sorgular ve elde edilen kayıtlar için Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
Noterlik Sisteminde Kapsam Genişliyor
Yetkili kurumların yaptığı değişiklikle noterlik işlemlerinde kullanılan veri seti genişletiliyor. Araç satış işlemleri sırasında sunulan bilgilerin doğruluğunun artırılması ve taraflar arasında güvenin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Resmi Amaç: Güvenli ve Şeffaf Piyasa
Düzenlemenin temel hedefi, ikinci el araç piyasasında yaşanan bilgi kirliliğini azaltmak ve dolandırıcılık riskini düşürmek.
Resmi çerçevede yapılan açıklamalarda, alıcıların daha sağlıklı karar verebilmesi için veri erişiminin düzenlendiği vurgulanıyor.
Kimler Muaf Olacak?
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalarda, yıl içerisinde her bir araç için bir sorgudan ücret alınmayacak. Kamu kurumları ve belediyeler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.
Veri Paylaşmak Sınırlandırılacak
Yönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.
Ayrıca Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağıyla oto ekspertiz sektöründe kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi ile tüm raporlar dijital ortamda kayıt altına alınacak, karekod ile doğrulama yapılabilecek ve sahte raporların önüne geçilecek.
Yeni düzenlemeyle ekspertiz firmalarına TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilirken, hatalı raporlardan doğan değer kaybı ve onarım masrafları işletmelerin mesleki sorumluluk sigortasından karşılanacak. Ayrıca vatandaşlar raporlara 5 gün içinde dijital olarak itiraz edebilecek, süreç şeffaf ve denetlenebilir hale getirilecek.