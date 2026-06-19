Türkiye Kano Federasyonu ile Tunceli Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, yüksek debili Munzur Çayı’nda sürüyor. Türkiye’nin en uzun rafting parkuru olarak bilinen ve dünyanın sayılı uzun rafting rotaları arasında gösterilen 36 kilometrelik Munzur Nehri üzerinde hazırlanan slalom parkurunda düzenlenen yarışlara İstanbul, Antalya, Ordu, Rize, Artvin ve Erzincan’dan gelen 12 kulüpten toplam 120 sporcu katılıyor.
Kano tutkunları Tunceli’de buluştu
Tunceli’de Türkiye Kano Federasyonu ve Tunceli Valiliği iş birliğiyle organize edilen Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası yarışlarında, 120 sporcu Munzur Çayı’nın zorlu sularında derece elde etmek için kürek çekiyor.Kaynak: DHA
30 HAKEM VE 10 KİŞİLİK TEKNİK KADRO GÖREV YAPIYOR
Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların mücadele ettiği yarışlarda 30 hakem ile 10 kişilik teknik ekip görev alıyor.
Mavi Köprü bölgesindeki yüksek akıntılı parkurda yarışan sporcular, belirlenen kapıları en kısa sürede geçerek derece elde etmeye çalışıyor. Munzur Vadisi’nin doğal güzellikleri arasında düzenlenen organizasyon, sporculara teknik açıdan zorlu bir mücadele sunarken izleyicilere de heyecanlı anlar yaşatıyor.
‘ŞEHİRDE HUZUR VAR, UMUR VE SPOR VAR’
Yarışları takip eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, sporcularla bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.
Vali Şefik Aygöl, yarışmaların 120 sporcuyla devam ettiğini belirterek, “Kano Slalom Bahar Kupası yapıyoruz. 6 vilayetimizden 12 takım ve 120 sporcumuzla başladı, bugün ve yarın devam edecek şekilde çok güzel yarışmalar yapıyorlar. Müsabakaları çok önemsiyoruz. Çünkü yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşandı. Ancak bugün gençler huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyorlar. Munzur’un kenarında huzurlu bir şekilde yarışmalarına katılabiliyorlar. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum" dedi.