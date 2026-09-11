Yeniçağ Gazetesi
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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası

Eskişehir’de kamyonete çarpan motosikletli, arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Araç altında sıkışan sürücü vatandaşlarca kurtarılırken, ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 1

Eskişehir’de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü T.B.G., arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Kazada sürücü T.B.G. yaralandı.

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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 2

Kaza, öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi’nde meydana geldi.

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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 3

T.B.G. yönetimindeki 26 AJG 056 plakalı motosiklet, Cafer Ü. kullandığı 07 AAS 857 plakalı kamyonete çarptı. Dengesini kaybederek yola düşen T.B.G., arkasından gelen M.C.Ö. yönetimindeki 26 AIN 473 plakalı otomobilin altında kaldı.

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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 4

Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin aracı kaldırmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 5

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.B.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 6
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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 8
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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 9
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Kamyonete çarptı: Otomobil üzerinden geçti: Eskişehir’de trafik faciası - Resim: 10
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