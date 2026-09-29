Kalp ve bağışıklık kalkanı: 8 bin işçi gece gündüz çöp çekiyor

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, “İlçemizin önemli gelir kaynaklarında olan ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen kırmızıbiberde hasadımız devam ediyor. ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırdığımız biberde 2 ay süreyle 8 bin mevsimlik işçilerimizle tarlada hasadı yapılan biberlerimiz, 25 biber fabrikalarımızda ve mahalle aralarında kurulan alanlarda tek tek çöpleri çekiliyor.