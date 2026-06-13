İçerdiği sağlıklı yağlar, lif ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığıyla ilişkilendirilen bu yeşil besin, bilimsel çalışmalarda da dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.
Kalp sağlığının yeşil anahtarı: Süper gizli besin
Çoğu kişi tarafından sebze sanılsa da botanik açıdan bir meyve olan avokado, son yıllarda beslenme dünyasında en çok araştırılan gıdalardan biri haline geldi.Cemile Kurel
Harvard Üniversitesi’nin uzun yıllar boyunca yürüttüğü geniş kapsamlı bir araştırmada, düzenli avokado tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin ve koroner rahatsızlıkların daha düşük seviyelerde seyrettiği gözlemlendi. Bu durum, avokadonun doymuş yağlar yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak değerlendirilmesini gündeme getiriyor.
Avokado, yüksek potasyum içeriği sayesinde vücuttaki sodyum dengesine katkı sağlayarak tansiyon kontrolünü destekleyebilir. Ayrıca bitkisel steroller sayesinde kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri, özellikle oleik asit, zeytinyağıyla benzer özellikler gösterir ve kalp dostu beslenme modellerinde önemli bir yer tutar.
Bununla birlikte bazı araştırmalar, avokadonun kan şekeri dengesi üzerinde de olumlu etkiler sağlayabileceğini ve özellikle prediyabet risk grubunda faydalı sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinin ani dalgalanmalarını yavaşlatabilir.
Ancak tüm bu faydalarına rağmen avokado yüksek kalorili bir besindir. Bu nedenle uzmanlar, onu ekstra bir gıda olarak değil; tereyağı, margarin gibi sağlıksız yağların yerine geçecek şekilde tüketmeyi önermektedir.
En önemli nokta ise tek bir besine değil, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzenine odaklanmaktır.