Kahve Dünyası’nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yayılan mesajlar, büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı. WhatsApp ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan sahte kampanya linkleri binlerce kişiyi tuzağa çekiyor.
Kahve Dünyası 50 bin lira mı dağıtıyor? Mesaj arkadaşınızdan geliyor, tuzağa çekiliyorsunuz
Haber Merkezi
KVKK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYASINIZ
Markadan beklenen açıklama gelirken, uzmanlar kişisel verilerin ele geçirilmesi hedeflenen bu "oltalama" (phishing) yöntemine karşı vatandaşları acilen uyardı.
Anneler Günü’nü bahane ederek Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliğini taklit eden siber saldırganlar, "50.000 TL hediye kartı" vaadiyle binlerce kullanıcıyı hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan vatandaşlar, kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Kahve Dünyası konuyla ilgili resmi hesabından açıklama yaptı ve "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." uyarısını düştü.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Şikayet Var platformundaki mağdurların paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılık süreci şu şekilde ilerliyor:
Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.
Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.
Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.
Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.
KAHVE DÜNYASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konunun hızla yayılması üzerine Kahve Dünyası resmi bir açıklama yayınlayarak kullanıcıları uyardı. Şirket yetkilileri, markanın imajını sarsan bu durumla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, kullanıcıların kredi kartı bilgisi, şifre veya kişisel veri talep eden bu tür "yüksek tutarlı" sahte kampanyalara itibar etmemesi gerektiği önemle vurgulandı.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!
Siber güvenlik uzmanları, bu tür vakaların tipik bir "duygusal mühendislik" örneği olduğunu belirtiyor ve ücretsiz veya yüksek tutarlı hediye vaat eden, kaynağı belirsiz ve paylaşım şartı koşan hiçbir bağlantıya tıklanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle linklerin uzantılarına (örneğin kaynakta belirtilen "roeu.cn" veya "devumo.top" gibi resmi olmayan adresler) dikkat edilmesinin altını çizen uzmanlar, "Eğer bir linke tıkladıysanız, hiçbir form doldurmadan sayfayı kapatmalı ve cihazınızda şüpheli bir uygulama olup olmadığını kontrol etmelisiniz." ifadelerine yer veriyor.