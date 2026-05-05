Kahve Dünyası 50 bin lira mı dağıtıyor? Mesaj arkadaşınızdan geliyor, tuzağa çekiliyorsunuz

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

Siber güvenlik uzmanları, bu tür vakaların tipik bir "duygusal mühendislik" örneği olduğunu belirtiyor ve ücretsiz veya yüksek tutarlı hediye vaat eden, kaynağı belirsiz ve paylaşım şartı koşan hiçbir bağlantıya tıklanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle linklerin uzantılarına (örneğin kaynakta belirtilen "roeu.cn" veya "devumo.top" gibi resmi olmayan adresler) dikkat edilmesinin altını çizen uzmanlar, "Eğer bir linke tıkladıysanız, hiçbir form doldurmadan sayfayı kapatmalı ve cihazınızda şüpheli bir uygulama olup olmadığını kontrol etmelisiniz." ifadelerine yer veriyor.