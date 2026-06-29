Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti

Sevenleri, onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda aydın bir aydın olduğunu vurgulayarak, Türk sinemasında bıraktığı izlerin asla silinmeyeceğini belirtti. Mezar başında edilen dualar ve bırakılan çiçekler, sanatçının ardında bıraktığı güçlü sevgi bağını bir kez daha ortaya koydu.