Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti

Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti

Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan usta oyuncunun vefatı, tüm ülkede derin bir üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA
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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 1

Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilen İnanır’ın kabri, sevenlerinin ziyaretine açıldı.

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 2

KABRİ ÇİÇEKLERLE DONATILDI

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 3

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranları, mezar başında dualar ederek usta sanatçıyı andı. Kabir, ziyaretçiler tarafından çiçeklerle donatıldı.

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 4

Hayranları, onun Türk sinemasına damga vuran unutulmaz bir sanatçı olduğunu ve filmleriyle nesiller yetiştirdiğini dile getirirken, İnanır’ı her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacaklarını ifade etti.

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 5

Ziyarete gelenler, “çocukluklarının Yeşilçam kahramanı” olarak gördükleri sanatçının filmleriyle büyüdüklerini söyledi.

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 6

Sevenleri, onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda aydın bir aydın olduğunu vurgulayarak, Türk sinemasında bıraktığı izlerin asla silinmeyeceğini belirtti.

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Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti - Resim: 7

Sevenleri, onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda aydın bir aydın olduğunu vurgulayarak, Türk sinemasında bıraktığı izlerin asla silinmeyeceğini belirtti. Mezar başında edilen dualar ve bırakılan çiçekler, sanatçının ardında bıraktığı güçlü sevgi bağını bir kez daha ortaya koydu.

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