Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilen İnanır’ın kabri, sevenlerinin ziyaretine açıldı.
Kadir İnanır’ın mezarı çiçeklerle doldu: Sevenleri akın etti
Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan usta oyuncunun vefatı, tüm ülkede derin bir üzüntü yarattı.Kaynak: İHA
KABRİ ÇİÇEKLERLE DONATILDI
Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranları, mezar başında dualar ederek usta sanatçıyı andı. Kabir, ziyaretçiler tarafından çiçeklerle donatıldı.
Hayranları, onun Türk sinemasına damga vuran unutulmaz bir sanatçı olduğunu ve filmleriyle nesiller yetiştirdiğini dile getirirken, İnanır’ı her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacaklarını ifade etti.
Ziyarete gelenler, “çocukluklarının Yeşilçam kahramanı” olarak gördükleri sanatçının filmleriyle büyüdüklerini söyledi.
Sevenleri, onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda aydın bir aydın olduğunu vurgulayarak, Türk sinemasında bıraktığı izlerin asla silinmeyeceğini belirtti.
Sevenleri, onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda aydın bir aydın olduğunu vurgulayarak, Türk sinemasında bıraktığı izlerin asla silinmeyeceğini belirtti. Mezar başında edilen dualar ve bırakılan çiçekler, sanatçının ardında bıraktığı güçlü sevgi bağını bir kez daha ortaya koydu.