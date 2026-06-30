Yeniçağ Gazetesi
30 Haziran 2026 Salı
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Aktüel Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi

Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğarken, yıllarca aynı filmlerde kamera karşısına geçtiği Türkan Şoray da yaşadığı acıyı dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 1

Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Kadir İnanır'ın kabri, vefatının ardından sevenlerinin ziyaret noktası oldu.

1 6
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranları dua ederken, mezar çok sayıda çiçekle süslendi. Ziyaretçiler, Türk sinemasının efsane ismini her zaman sevgi ve saygıyla anacaklarını ifade etti.

2 6
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 3

İnanır'ın cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Türkan Şoray ise bir gün sonra katıldığı söyleşide duygusal anlar yaşadı.

3 6
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 4

Gazetecilerin, yakın dostunun vefatına ilişkin yönelttiği sorular karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan usta sanatçı, konuşurken zaman zaman kelimeleri seçmekte güçlük çekti.

4 6
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 5

ACIMIZ HALA ÇOK TAZE

Duygularını paylaşan Şoray, "Buraya gelmek için çok önceden söz vermiştim. Ancak o zaman böyle acı bir olay yaşanmamıştı.

5 6
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi - Resim: 6

Acımız hâlâ çok taze. Çok büyük bir kayıp... O, benim kalbimde her zaman yaşayacak" sözleriyle Kadir İnanır'a veda etti.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro