Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Kadir İnanır'ın kabri, vefatının ardından sevenlerinin ziyaret noktası oldu.
Kadir İnanır’ın cenazesinde fenalaşmıştı: Türkan Şoray konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğarken, yıllarca aynı filmlerde kamera karşısına geçtiği Türkan Şoray da yaşadığı acıyı dile getirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranları dua ederken, mezar çok sayıda çiçekle süslendi. Ziyaretçiler, Türk sinemasının efsane ismini her zaman sevgi ve saygıyla anacaklarını ifade etti.
İnanır'ın cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Türkan Şoray ise bir gün sonra katıldığı söyleşide duygusal anlar yaşadı.
Gazetecilerin, yakın dostunun vefatına ilişkin yönelttiği sorular karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan usta sanatçı, konuşurken zaman zaman kelimeleri seçmekte güçlük çekti.
ACIMIZ HALA ÇOK TAZE
Duygularını paylaşan Şoray, "Buraya gelmek için çok önceden söz vermiştim. Ancak o zaman böyle acı bir olay yaşanmamıştı.
Acımız hâlâ çok taze. Çok büyük bir kayıp... O, benim kalbimde her zaman yaşayacak" sözleriyle Kadir İnanır'a veda etti.