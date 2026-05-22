Kadir İnanır entübe edildi: Yeğeni son sağlık durumunu açıkladı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 77 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce geçirdiği inme sonrası uzun süredir tedavi gören sanatçının, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaştığı öğrenildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan İnanır’a yapılan kontroller sonrası zatürre teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı yaşayan sanatçının doktoru Prof. Dr. Reha Baran’ın önerisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ilk açıklamasında sanatçının ciğerlerinde enfeksiyon geliştiğini belirterek doktorların durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Kural, sigaranın sağlık sürecini olumsuz etkilediğini de ifade etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada ise İnanır’ın pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı yaşadığı, yoğun bakımda non-invaziv solunum desteği aldığı ve sağlık durumunun dikkatle izlendiği bildirildi.

Ancak ilerleyen süreçte sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği açıklandı.

Jülide Kural, akciğerde zatürrenin altında bir tümör tespit edildiğini belirterek, “Kontrollü tedavi uygulanabilmesi ve acı çekmemesi için entübe edildi. Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Sevenlerinin umutlu bekleyişi sürerken, oyuncunun yeğeni Levent İnanır da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır, sanatçının yeterli oksijen alamadığı için kan değerlerinin düştüğünü belirterek, “İyi olacağına inanıyoruz. Morali yerindeydi, hatta espri bile yaptı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
