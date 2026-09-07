Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek

Ticaret Bakanlığı ile kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaretteki rekabet güçlerini artırmak amacıyla beş e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidildiği ifade edildi.