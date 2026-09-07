Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek

Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artırmak için Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol ile iş birliği yaptı. Kooperatiflere 5 yıl boyunca ücretsiz kayıt ve düşük komisyon avantajı sağlanacak.

Kaynak: ANKA
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Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı ile kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaretteki rekabet güçlerini artırmak amacıyla beş e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidildiği ifade edildi.

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Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek - Resim: 2

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol arasında "T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmesi amacıyla çeşitli destekler sağlanacak. Buna göre, kadın kooperatifleri, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek.

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Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek - Resim: 3

Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ilk 6 ay boyunca yüzde 0, takip eden 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Kooperatif ürünleri, platformların ana sayfa bannerları, özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılarak görünürlüklerinin artırılması sağlanacak.

E-ticaret ortamlarında ürünü bulunan kooperatifler için "Kooperatif Ürünleri" etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve özel kampanya dönemleri düzenlenecek.

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Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek - Resim: 4

Sağlanan desteklerle kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişlerinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor.

İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması tahmin ediliyor.

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Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek - Resim: 5

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceği ifade edilerek, "Kooperatiflerimizin dijitalleşmesini, pazara erişimini ve rekabet gücünü destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimize ve girişimcilerimize hayırlı olsun" denildi.

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