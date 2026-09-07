Kadınlara e-ticaret müjdesi: 5 büyük platformdan destek

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol arasında "T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmesi amacıyla çeşitli destekler sağlanacak. Buna göre, kadın kooperatifleri, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek.