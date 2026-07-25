20. İSVEÇ - 180.54
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı?
Filenin Sultanları ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek Milletler Ligi tarihinde 3. kez finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız finalde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Dev final öncesi Kadın Voleybol Dünya Sıralaması da güncellendi. İşte ilk 20'de yer alan ülkeler ve puanları..Furkan Çelik
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1 20
19. SLOVENYA - 182.01
2 20
18. UKRAYNA - 188.10
3 20
17. TAYLAND - 189.26
4 20
16. BELÇİKA - 195.58
5 20
15. FRANSA - 207.28
6 20
14. ÇEKYA - 220.41
7 20
13. DOMİNİK CUMHURİYETİ - 230.37
8 20
12. ALMANYA - 253.62
9 20
11. KANADA - 273.76
10 20
10. SIRBİSTAN - 276.38
11 20
9. RUSYA - 277.59
12 20
8. HOLLANDA - 292.64
13 20
7. ÇİN - 316.03
14 20
6. JAPONYA - 331.36
15 20
5. POLONYA - 338.37
16 20
4. ABD - 363.57
17 20
3. TÜRKİYE - 378.93
18 20
2. BREZİLYA - 413.04
19 20
1. İTALYA - 460.64
20 20