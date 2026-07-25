Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı?

Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı?

Filenin Sultanları ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek Milletler Ligi tarihinde 3. kez finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız finalde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Dev final öncesi Kadın Voleybol Dünya Sıralaması da güncellendi. İşte ilk 20'de yer alan ülkeler ve puanları..

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 1

20. İSVEÇ - 180.54

1 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 2

19. SLOVENYA - 182.01

2 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 3

18. UKRAYNA - 188.10

3 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 4

17. TAYLAND - 189.26

4 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 5

16. BELÇİKA - 195.58

5 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 6

15. FRANSA - 207.28

6 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 7

14. ÇEKYA - 220.41

7 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 8

13. DOMİNİK CUMHURİYETİ - 230.37

8 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 9

12. ALMANYA - 253.62

9 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 10

11. KANADA - 273.76

10 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 11

10. SIRBİSTAN - 276.38

11 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 12

9. RUSYA - 277.59

12 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 13

8. HOLLANDA - 292.64

13 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 14

7. ÇİN - 316.03

14 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 15

6. JAPONYA - 331.36

15 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 16

5. POLONYA - 338.37

16 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 17

4. ABD - 363.57

17 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 18

3. TÜRKİYE - 378.93

18 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 19

2. BREZİLYA - 413.04

19 20
Kadın Voleybol Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı? - Resim: 20

1. İTALYA - 460.64

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