Kaderine terk edilen köy: Tek bir aile yaşıyor

Şarkışla’da yaşayan ve video ve fotoğraf çekmek için köye geldiğini söyleyen Büşra Baydemir ise “Bir dron sayfam var ve sayfam için manzara çekimleri yaparken bu köyü fark ettim. Köyün geçmişini araştırdığımda çok önceleri yaklaşık 20 haneden oluşurken zamanla köy halkının merkez köylere ve Şarkışla merkeze taşındığını öğrendim. Bir zamanlar geçmişten izler taşıyan, insanların hayatlarından izler taşıyan bu evleri bu şekilde görmek beni etkiledi. Köyün etrafında da çok güzel bir manzara var. Buradan da çok güzel çekimler yaptık” diye konuştu.