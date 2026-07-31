Yeniçağ Gazetesi
31 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi

Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi

Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği bulundu.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi - Resim: 1

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığın KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Ömerli ile Derik İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi.

1 5
Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi - Resim: 2

Operasyonda, yaklaşık 1500 yıllık, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiğinin yanı sıra sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

2 5
Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi - Resim: 3

Mozaikli alan, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

3 5
Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi - Resim: 4

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

4 5
Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi - Resim: 5
5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro