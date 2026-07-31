Kaçakçıların elinden son anda kurtarıldı: 15 asırlık dev Roma Mirası ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığın KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Ömerli ile Derik İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi.