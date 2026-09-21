Kaçacak yeri kalmadı: Jandarma evin etrafını kuşattı: Bolu’daki çifte cinayetin sanığı yakalandı

Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti. Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.