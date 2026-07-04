Kaç senelik emek çöp oldu: Evladı gibi baktığı onlarca ağaçtan geriye bu manzara kaldı

Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burası istimlak olmadık bir alan. Su havzasının dışında kalıyor. Benim badem bahçem baraj istimlak alanının dışında olduğu için yetkililere bildirdim. Yetkililer baraj istimlak alanı dışında olduğu için bir şey yapamadıklarını söylediler."