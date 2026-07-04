Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda, son dönemde yaşanan mevsimsel etkiler ve havzayı besleyen kaynaklardaki debi artışı sebebiyle su seviyesi hızla tırmandı.
Kaç senelik emek çöp oldu: Evladı gibi baktığı onlarca ağaçtan geriye bu manzara kaldı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yer alan Çekerek Barajı'ndaki su seviyesinin hızla yükselmesi, Arpaç köyündeki badem ağaçlarının su altında kalmasına neden oldu. İstimlak alanı dışındaki bahçeleri zarar gören ve kök çürümesi riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler, yetkililerden yardım bekliyor.Kaynak: İHA
Maksimum kota ulaşan baraj suları, kıyı şeridinde yer alan Arpaç köyündeki tarım arazilerine taşarak üreticileri mağdur etti.
Baraj havzasının yükselmesiyle birlikte köylülere ait çok sayıda badem ağacının gövde ve kök kısımları tamamen göl yatağının altında kaldı.
Badem bahçeleri suyla kaplanan yöre halkı, ağaçların uzun süre sıvıya maruz kalması durumunda kök çürümesi yaşanmasından ve tamamen kurumasından büyük endişe duyuyor.
Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2017 yılında kurduğu bahçesi zarar gören köy sakinlerinden Seyit Erol, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Yaklaşık 70-80 tane ağacımız sular altında kalmıştır. 1 yıl boyunca biz buna çocuk gibi bakıyoruz. Geliyoruz budamasını, çapalamasını, gübrelemesini yapıyoruz. El bebek gül bebek bakıyoruz. Barajın yükselmesi sebebiyle 70-80 tane ağacımız kurumuştur.
Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burası istimlak olmadık bir alan. Su havzasının dışında kalıyor. Benim badem bahçem baraj istimlak alanının dışında olduğu için yetkililere bildirdim. Yetkililer baraj istimlak alanı dışında olduğu için bir şey yapamadıklarını söylediler."