Uzun süredir kanserle mücadele eden Neill, kemoterapinin etkisini yitirmesiyle birlikte kritik bir döneme girdiğini anlattı. Ölümün eşiğine kadar geldiğini söyleyen oyuncu, sonunda hayatını kurtaran ileri teknoloji bir tedaviye başvurduğunu belirtti.
Jurassic Park yıldızı Sam Neill ölümün kıyısından döndü: “Ölecek gibiydim”
Sam Neill, Jurassic Park serisinde hayat verdiği Alan Grant karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu, ölümle burun buruna geldiği zorlu sürecin ardından kanseri yenmeyi başardığını duyurdu.Derleyen: Cemile Kurel
"KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM"
78 yaşındaki Yeni Zelandalı aktör, Avustralya’da yayınlanan 7 News kanalına verdiği röportajda, yaklaşık beş yıl süren üçüncü evre kan kanseri mücadelesini detaylarıyla paylaştı. “Yıllardır lenfoma ile yaşıyordum. Kemoterapi çok zorluydu ama beni hayatta tutuyordu. Bir noktada işe yaramamaya başladı ve kendimi çaresiz hissettim” dedi.
540 BİN DOLARA MAL OLDU
Durumun ciddileşmesi üzerine Neill, CAR T-hücre tedavisi olarak bilinen yenilikçi bir yönteme yöneldi. Bu tedavi sayesinde hastalığı geride bıraktığını açıklayan oyuncu, sürecin yaklaşık 540 bin dolara mal olduğunu da dile getirdi. Son kontrollerinde vücudunda kanser izine rastlanmadığını belirten Neill, bunun kendisi için “mucize gibi” olduğunu söyledi.
CAR T-HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?
CAR T-hücre tedavisi, hastanın bağışıklık sisteminden alınan hücrelerin laboratuvarda genetik olarak yeniden programlanmasıyla uygulanıyor. Bu “akıllı hücreler”, kanserli hücreleri tanıyıp yok edebilecek şekilde güçlendiriliyor ve tekrar hastaya veriliyor. Özellikle dirençli kan kanserlerinde etkili olan bu yöntem, modern tıbbın en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.
Hayata yeniden sıkı sıkıya bağlanan Neill, kariyerine kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yeniden setlere dönmek istediğini belirterek yeni projelere açık olduğunu ifade etti.
Neill, 2022 yılında Jurassic World Dominion filminin tanıtımı
sırasında hastalığını öğrendiğini ve o dönemde bile yaşamdan vazgeçmediğini dile getirmişti.