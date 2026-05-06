Jet yakıtı krizi tatilcileri vurdu: Uçuşlar iptal, fiyatlar tavan

İran savaşının uzaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki global kriz, küresel havacılık sektöründe yeni bir sorunu doğurdu. Uzmanlara göre jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, tatil planı iptalleri, uçuş iptalleri ve bilet zamlarıyla birlikte küresel ekonomiyi sarsabilecek yeni bir dönemin kapısı her an aralanabilir.
İngiliz basınında yer alan analizlerde, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen jet yakıtı ve kerosen sevkiyatındaki düşüşün kritik seviyelere gerilediğine dikkat çekildi. Küresel jet yakıtı sevkiyatlarının geçen hafta 2,3 milyon tonun altına inerek tarihi düşük seviyeleri gördüğü belirtilirken, uzmanlar arz sıkıntısının devam etmesi halinde havacılık sektöründe ciddi kırılmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.