Jet yakıtı krizi tatilcileri vurdu: Uçuşlar iptal, fiyatlar tavan

Avrupa’da en kırılgan ülke İngiltere

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre Avrupa’da jet yakıtı arz krizine karşı en savunmasız ülkelerden biri İngiltere. Bunun nedeni ise ülkenin yakıt ithalatında Hürmüz Boğazı’na yüksek derecede bağımlı olması ve düşük rezerv kapasitesi.

Uzmanlar, ABD’nin net petrol ihracatçısı olması nedeniyle arz tarafında daha avantajlı olduğunu ancak fiyat artışlarının küresel ölçekte herkesi etkileyeceğini belirtiyor.

Kriz, yeni havacılık döneminin başlangıcı olabilir

Analizde dikkat çeken başlıklardan biri de fosil yakıt sonrası havacılık teknolojileri oldu. Uzmanlara göre mevcut kriz, “jet sıfır” olarak adlandırılan yeni nesil havacılık dönüşümünü hızlandırabilir.

Prof. Palacios, sentetik yakıt ve hidrojenle çalışan uçak teknolojilerinin teknik olarak mümkün olduğunu ancak maliyetlerin halen çok yüksek seviyede bulunduğunu ifade etti. Sentetik yakıt üretiminin mevcut jet yakıtından yaklaşık 10 kat daha pahalı olduğu belirtilirken, hidrojen kullanımının ise mevcut havacılık altyapısının büyük ölçüde değişmesini gerektirdiği aktarıldı.

Uzmanlara göre uçakların daha uzun ve katlanabilir kanatlarla tasarlanması, yeni motor teknolojileri ve alternatif yakıt sistemleri önümüzdeki 50 yıl içinde havacılığı tamamen değiştirebilir.