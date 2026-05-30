Japonlar tam 33 yıldır gizlice bu köye akın ediyor

Bölgede 1986 yılından beri devam eden arkeolojik kazılar, yalnızca bilimsel bulgularla değil, aynı zamanda kültürel bir etkileşim alanı yaratmasıyla da dikkat çekiyor. Bu sürecin en somut sonuçlarından biri ise Japon kültürünü Anadolu coğrafyasında yansıtan Japon Bahçesi oldu. 1993 yılında Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından kurulan bu özel alan, hem peyzaj tasarımı hem de kültürel sembolleriyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.