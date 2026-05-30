Japonlar tam 33 yıldır gizlice bu köye akın ediyor

Özellikle Japonya’dan gelen bilim insanları ve heyetler, yaklaşık 33 yıldır aralıksız şekilde ziyaret ettikleri bir Anadolu köyü sayesinde Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü bağın canlı bir örneğini oluşturuyor. Arkeolojik çalışmaları ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bu yerleşim, zamanla uluslararası ölçekte dikkat çeken bir noktaya dönüşmüş durumda.
Derleyen: Cemile Kurel
Türkiye’de turizm denince çoğunlukla İstanbul, Antalya ya da Kapadokya akla gelse de, Japon ziyaretçilerin rotası çok daha farklı ve tarihsel bir derinliğe dayanıyor. Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü, 1980’lerin ortalarından bu yana sürdürülen kazı çalışmaları sayesinde Japon araştırmacıların düzenli olarak geldiği önemli bir merkez haline gelmiş durumda.
Bölgede 1986 yılından beri devam eden arkeolojik kazılar, yalnızca bilimsel bulgularla değil, aynı zamanda kültürel bir etkileşim alanı yaratmasıyla da dikkat çekiyor. Bu sürecin en somut sonuçlarından biri ise Japon kültürünü Anadolu coğrafyasında yansıtan Japon Bahçesi oldu. 1993 yılında Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından kurulan bu özel alan, hem peyzaj tasarımı hem de kültürel sembolleriyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.
Bu bahçe, Japonya Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarına verdiği destek ve yerel halkla kurulan uzun soluklu iş birliğinin bir hatırası niteliğinde oluşturuldu. Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biri olarak kabul edilen alan, geleneksel Japon estetiğini Anadolu’nun doğal dokusuyla harmanlayarak dikkat çekiyor.
Bahçe içerisinde yaklaşık 300 farklı bitki türü bulunuyor. Japonya’dan getirilen sakura (kiraz çiçeği) ağaçlarının yanı sıra elma, erik ve salkım söğüt gibi çeşitli bitkiler de burada korunuyor. Peyzaj düzenlemesinde Japon kültürünün karakteristik öğeleri öne çıkıyor.
İki büyük yapay gölet içinde yaşayan koi balıkları, bahçeye canlılık katan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bunun yanında yapay şelale, taş fenerler ve Budist kozmolojisinde kutsal kabul edilen Sumeru Dağı’nı temsil eden minyatür yapılar, alanın sembolik atmosferini güçlendiriyor.
Bahçeye komşu olan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ise sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Japon savaş miğferi “kabuto” formunda tasarlanan müze, bölgede yapılan kazılardan çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık tarihi eserleri sergiliyor. Özellikle ilkbaharda sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte bölge, hem ziyaretçi sayısının arttığı hem de bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı uluslararası bir buluşma noktası haline geliyor.