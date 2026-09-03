İzmir’in tarih başkentinde sanat dirilecek: ZEUS Derneği yola çıkıyor

Bu kaynakla özellikle maddi imkânları kısıtlı yerel sanatçılara malzeme ve lojistik desteği verilmesi hedefleniyor. Dernek yöneticileri, yeterli imkân bulamadığı için başka kentlere gitmek zorunda kalan ya da üretimine ara veren yetenekler için bu yapının köprü görevi üstleneceğini vurguluyor.