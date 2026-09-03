İzmir’in tarih başkentinde sanat dirilecek: ZEUS Derneği yola çıkıyor

Seferi Keçi’deki habere göre tarihî ve kültürel birikimiyle ön plana çıkan Bergama, sanat, zanaat ve bağımsız üretim alanında yeni bir kolektif örgütlenmeye ev sahipliği yapıyor.
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Bergama’da yerel sanatçıları ve zanaatkârları aynı çatı altında buluşturan ZEUS Derneği kuruldu. Dernek, “Pazar Pazar Bergama” projesiyle kentin kültürel mirasını ve üretimini canlandırmayı hedefliyor.İbrahim Doğanoğlu
Didem Çetin ve Can Mesur’un öncülüğünde kurulan Zanaat, Etkinlik ve Uygulamalı Sanatlar Derneği (ZEUS Derneği), kentte faaliyet gösteren yerel sanatçılara, zanaatkârlara ve bağımsız üreticilere ortak bir çalışma zemini sunuyor.
Dernek, sanatçılar ile zanaatkârların haklarını koruyabilecekleri, projelerini resmî kurumlara sunabilecekleri ve birlikte hareket edebilecekleri güçlü bir tüzel yapı oluşturma amacıyla hayata geçirildi.
ZEUS Derneği, sanat ve zanaat alanındaki üreticiler arasında dayanışmayı artırmanın yanı sıra ortak projelerin geliştirilmesini ve ihtiyaç duyulan lojistik desteğin sağlanmasını amaçlıyor.
Derneğin mali ve lojistik yapısı, tamamen bir dayanışma modeli üzerine kuruluyor. Pazarda stant açacak katılımcılardan alınacak kiralama bedelleri, Bergama’daki sanat çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.
Bu kaynakla özellikle maddi imkânları kısıtlı yerel sanatçılara malzeme ve lojistik desteği verilmesi hedefleniyor. Dernek yöneticileri, yeterli imkân bulamadığı için başka kentlere gitmek zorunda kalan ya da üretimine ara veren yetenekler için bu yapının köprü görevi üstleneceğini vurguluyor.
Derneğin üzerinde çalıştığı ilk kapsamlı proje olan “Pazar Pazar Bergama”, yıl boyunca pazar günleri Bergama Tarihî Arastası’nın sokaklarında hayata geçirilecek.
Projenin merkezinde yer alan Sanat, Zanaat ve Antika Pazarı; sanatçıların özgün el emeği ürünlerini sergilemesine ve antikacıların koleksiyonlarını ziyaretçilerle buluşturmasına imkân tanıyacak.
Etkinlikler yalnızca pazar stantlarıyla sınırlı kalmayarak Bergama’nın kimliğini oluşturan 43 kültürel değeri sırayla ele alacak bir programla zenginleştirilecek.
Pazar çevresinde gerçekleştirilecek atölye, söyleşi ve panellerin yanı sıra tarihî mahallelerde kültür ve mimari turları düzenlenecek.
Yerel gastronomi ürünlerinin yapım süreçleri tanıtılarak tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek, tel kırma gibi geleneksel el sanatları uygulamalı çalışmalarla katılımcılarla buluşturulacak.
Program kapsamında Kozak Yaylası’nın çam fıstığı başta olmak üzere doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması da hedefleniyor. Antik kentler ve binlerce yıllık kültürel mirasla ilişkilendirilen sanat çalışmaları etkinlik takviminde yer alacak.
Heykeltıraşlardan dökümcülere, parşömen ustalarından tel kırma sanatçılarına, tiyatro topluluklarından bağımsız müzisyenlere kadar Bergama’da üretim yapan farklı disiplinlerden isimleri dernek çatısı altında buluşmaya davet eden ZEUS Derneği, kadrosunu da genişletiyor.
Bergama kökenli olan ve yaşamını Çeşme’de sürdüren 17 yaşındaki tiyatrocu Mehmet Emin Ak, kahvenin tarihsel yolculuğunu ele alan atölyeler ve Ege Bölgesi’nin gastronomik değerlerini tanıtan gezi programlarıyla projeye katkı sunuyor.
Sosyal politika alanında yüksek lisans eğitimi alan ve kamu sektöründe kültür projelerinde görev yapan Nagehan Çetinkaya ise sivil toplum deneyimini derneğe taşıyarak özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal projeler geliştirmeyi hedefliyor.