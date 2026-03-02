Kış aylarında Meles Deltası’na gelen yaklaşık 10 flamingo, İzmir’in merkezinde beslenip konaklıyor. Şehir yaşamıyla iç içe büyüleyici görüntüler sunan bu pembe misafirler, havalar ısınınca Körfez’den ayrılıyor
İzmir’in ortasında pembe mucize: Flamingolar Meles Deltası’nda
Kışın İzmir’in kalbindeki Meles Deltası’na yerleşen yaklaşık 10 flamingo, şehirle iç içe pembe bir şölen sunuyor. Alsancak Limanı fonunda beslenip konaklayan bu misafirler, havalar ısınınca Körfez’den ayrılıyor.
Alsancak Limanı’nın hemen yanı başından İzmir Körfezi’ne dökülen Meles Çayı’nın oluşturduğu Meles Deltası, kış mevsiminde kanatlı misafirlerini ağırlıyor. Soğukların başlamasıyla bölgeye ulaşan flamingo grubu, gün boyu burada beslenmeyi sürdürüyor.
Yaklaşık 10 bireyden oluşan bu küçük koloni, sıcaklar artıncaya dek deltada kalıyor; ara sıra göç yolundan geçen diğer flamingolarla sayıları geçici olarak yükseliyor.
Şehir merkezine çok yakın olması sayesinde flamingolar, kentsel hayatla bütünleşmiş eşsiz bir manzara yaratıyor ve sıcaklıklar yükseldiğinde bölgeyi terk ediyor.
MELES DELTASI
Meles Deltası, İzmir’in şehir merkezinde, Alsancak Limanı’nın hemen yanında bulunan değerli bir sulak alan. Meles Çayı’nın (eski adıyla Meles Deresi) Körfez’e ulaştığı noktada oluşan bu delta, yüzyıllardır taşıdığı alüvyonlarla biçimlenmiş.
Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin kesişiminde yer alıyor ve yaklaşık 139 bin metrekarelik yeşil alana sahip.
Şehirdeki en büyük sulak alanlardan biri olan Meles Deltası, göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme, beslenme ve konaklama alanı. Mahmuzlu kızkuşu, gri balıkçıl, yalıçapkını, sarı kuyruksallayan, Akdeniz martısı gibi birçok kuş türü burada gözlemleniyor.
Ancak en çarpıcı olanı kışın gelen flamingolar. Kentsel dokuyla iç içe olmasına rağmen ekolojik açıdan çok kıymetli; bazı çalışmalarda İzmir’in “üçüncü kordonu” ya da “nefes borusu” olarak anılıyor. Ne yazık ki geçmişte kirlilik ve habitat kaybı problemleri yaşanmış, hatta flamingo ölümleri gündeme gelmişti.
FLAMİNGOLAR
Her kış Meles Deltası, flamingoların (Phoenicopterus roseus) şehre en yakın konaklama noktası oluyor. Soğuk havalarla birlikte genellikle 10 civarında bireyden oluşan küçük bir koloni buraya yerleşiyor ve ilkbahara kadar kalıyor.
Gün boyunca sığ sularda besleniyorlar; göç sırasında diğer flamingolar da katılarak sayı geçici olarak artabiliyor. Bu pembe kuşlar, delta üzerinde şehir manzarasıyla harmanlanarak muhteşem görüntüler oluşturuyor.
Alsancak Limanı ve yüksek binalar fonunda flamingo sürüsü izlemek oldukça etkileyici ve görsel bir ziyafet. Ancak bu manzara geçici; sıcaklar artınca Körfez’den ayrılarak daha geniş sulak alanlara (örneğin Gediz Deltası’na) yöneliyorlar.
İzmir’de flamingoların ana üreme ve kışlama bölgesi Gediz Deltası olsa da, Meles gibi kentsel deltalar besin ve sığınak açısından alternatif rol oynuyor.
Son yıllarda yaşam alanlarının daralması yüzünden iç körfeze daha sık geldikleri gözlemleniyor (2025-2026 kışı da buna örnek).Meles Deltası’nda flamingo görmek isterseniz kış aylarında Alsancak Limanı çevresinden ya da Bayraklı sahilinden rahatça gözlemleyebilirsiniz – doğa fotoğrafçılarının en sevdiği noktalardan biri!