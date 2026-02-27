Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İzmir'den İstanbul'a aşk gezisi: 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan eşi Ajda ile Galataport İstanbul'da yürüyüşte yakalandı

İzmir'den İstanbul'a aşk gezisi: 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan eşi Ajda ile Galataport İstanbul'da yürüyüşte yakalandı

Sahne şovları ve sıcak aile yaşamıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, kısa süre önce İzmir’deki evi ve günlük hayatıyla magazin gündemine oturmuştu. İzzet Yıldızhan ile eşi Ajda Yıldızhan, İzmir’den İstanbul’a gelerek birlikte keyifli vakit geçirdi. İşte o özel anlar!

Geçtiğimiz haftalarda İzzet Yıldızhan, 26 yıllık hayat arkadaşı Ajda Yıldızhan için unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırladı. Sanatçı, 45 yaşına giren eşi adına İzmir’deki otelinde özel bir yemek organize etti.

Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok davetlinin yer aldığı gecede hiçbir detayı es geçmemişti. Ajda Yıldızhan, üzerine kendi fotoğrafı basılı özel tişörtü görünce hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Pastayı ise İzzet Yıldızhan ile birlikte kesti.

“Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum.”

26 yıldır huzurlu bir evlilik sürdüren İzzet ve Ajda Yıldızhan çifti, geçtiğimiz aylarda paylaştıkları romantik fotoğrafla da gündeme damga vurmuştu.

Son günlerde İzmir’deki ultra lüks villasıyla konuşulan çift, İstanbul’a geldi.

Ünlü çift, Galataport İstanbul’da sahil boyunca romantik bir yürüyüş yaptı. Çiftin samimi dakikaları objektiflere yansıdı.

Gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı tercih eden ikili, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları mutlu karelerle gündem yaratmayı başarıyor.

Yıldızhan’ın paylaşımları hızla magazinin en çok konuşulan görselleri arasına giriyor.

Geçtiğimiz aylarda kızı Zelal ile arabada çektiği fotoğrafı paylaşan İzzet Yıldızhan’ın kızı Zelal’i görenler güzelliği karşısında şaşkına döndü.

Güzelliğiyle magazin sayfalarına taşınan Zelal Yıldızhan’a takipçilerinden yoğun beğeni yağmıştı.

İzzet Yıldızhan daha önce baba-oğul fotoğrafıyla da ilgi çekmişti. Paylaşımda oğullarının babalarına olan benzerliği ve boyları dikkat çekerken, takipçiler “Maşallah, resmen babalarının kopyası!” yorumlarını yapmıştı.

1 Nisan 1963’te Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı bir köyde doğan İzzet Yıldızhan, 15 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir.

KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETTİ

Baba adı Mustafa, anne adı Suriye Zelal olan sanatçı, babasını henüz 1 yaşındayken kaybetmiştir.

İlkokul birinci sınıfta okulu bırakan Yıldızhan, daha sonra ilk ve ortaokulu dışarıdan tamamlamıştır. Doğduğu Diyarbakır’dan kan davası nedeniyle ayrılan sanatçı, 10 yaşında beş abisiyle Adana’ya giderek pamuk işçiliğine başlamıştır.

Pamuk işçiliğinin ardından kebapçı çıraklığı yapan Yıldızhan, 1980’de Ankara’da müzik eğitimine yönelmiştir.

Şarkıları ve albümleriyle ödüller kazanan Yıldızhan, günümüzde Türk müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Sahne başarılarının yanı sıra iş dünyasındaki girişimleriyle de konuşulan sanatçı, bugüne dek üç farklı birliktelik yaşamış ve toplam 9 çocuk babası olmuştur.

23 yıldır aynı yastığa baş koyduğu, özel hayatını titizlikle koruyan Ajda Yıldızhan ile geçtiğimiz aylarda ilk kez birlikte fotoğraf paylaşan Yıldızhan, her fırsatta ailesine vakit ayırarak sakin bir hayat sürüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı mezunu Ajda Yıldızhan ile 26 yıldır mutlu bir evlilik yaşayan 62 yaşındaki sanatçının Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında 9 çocuğu bulunuyor.

Çocuklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, mutlu aile tablosunu gözler önüne sererek ailesine verdiği değeri takipçilerine de hissettiriyor.

