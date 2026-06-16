Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı

İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı

İzmir'de yayımlanan bir iş ilanı, içerdiği sıra dışı kriterler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir şirketin idari asistan pozisyonu için verdiği ilanda, mesleki yeterliliklerden çok adayların dış görünüşüne yönelik ifadelerin yer alması tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaynak: Diğer
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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 1

Sadece kadın adaylara yönelik hazırlanan ilanda, özellikle "dekolte giyim tarzını tercih eden" şartı dikkat çekti. İlanda belirtilen bu kriter, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirilirken, iş ilanının içeriği kısa sürede gündem oldu.

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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 2

Adaylara 75 bin TL ile 135 bin TL arasında maaş teklif edildiği belirtilen ilanda, "iş disiplinine bağlılık", "gizlilik kurallarına önem verme" ve "gerektiğinde iş seyahatlerine eşlik etme" gibi maddeler de yer aldı. Kamuoyunun en fazla dikkatini çeken bölüm, kıyafet tercihine ilişkin ifadeler oldu.

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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 3

İlanda adaylarda aranan özellikler şu şekilde sıralandı:

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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 4

Sorumluluk sahibi, iş disiplinine önem veren ve gizlilik kurallarına bağlı,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek ve seyahat engeli bulunmayan,

İletişim becerileri güçlü, temsil kabiliyeti yüksek ve çözüm odaklı,

Kişisel bakımına önem veren, şık ve iddialı bir görünüm sergileyen.

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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 5

Pozisyon kapsamında ise günlük iş planlarının organize edilmesi, ofis içi ve dışı süreçlerin takip edilmesi, ayrıca ihtiyaç halinde iş seyahatlerinde koordinasyon desteği sağlanması gibi görevler yer aldı.

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İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı - Resim: 6

İlanın yayımlanmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, işe alım kriterlerinde mesleki yeterlilik yerine dış görünüşe vurgu yapılmasını eleştirirken, konu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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