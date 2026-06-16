İzmir'deki iş ilanı sosyal medyayı karıştırdı: Kadın adaylarda aranan kriterler tartışma yarattı

Adaylara 75 bin TL ile 135 bin TL arasında maaş teklif edildiği belirtilen ilanda, "iş disiplinine bağlılık", "gizlilik kurallarına önem verme" ve "gerektiğinde iş seyahatlerine eşlik etme" gibi maddeler de yer aldı. Kamuoyunun en fazla dikkatini çeken bölüm, kıyafet tercihine ilişkin ifadeler oldu.