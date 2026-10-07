Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan Muhammed Bulut'un üretim alanı, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi.
İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı
Meyve yetiştiren Muhammed Bulut, Bursa ve İzmir'den edindiği modern üretim yöntemlerini bahçesinde uyguladı. İlk kez ilekleme yapan Bulut, uygulama sonrasında meyve tutumunun arttığını ve incirlerin daha iri hale geldiğini söyledi.Kaynak: İHA
Çınarlı Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen incelemede hasat süreci değerlendirilirken, ürünlerin verim ve kalitesi ile hastalık ve zararlıların durumu kontrol edildi.
Bursa ve İzmir'deki modern incir üretim uygulamalarını yerinde inceleyen Bulut, burada edindiği deneyimleri kendi bahçesine uyarladı.
Telli terbiye sistemiyle üretim yaptığı alanda bu yıl ilk kez ilekleme yöntemini kullanan üretici, uygulamanın ürünlere olumlu yansıdığını ifade etti.
Bulut, ilekleme işlemini temmuz ayının ilk haftasında yaptığını belirterek, sonrasında toprak işlemesi gerçekleştirdiğini ve üç kez sulama yaptığını söyledi.
Sulama işlemini damlama sistemiyle değil, kökleri açarak gerçekleştirdiğini aktardı.
Bulut, uygulamalar sonucunda hem incir tanelerinde büyüme hem de önceki yıllara kıyasla meyve sayısında artış gördüğünü kaydetti.
Üretici, ilekleme sonrasında bazı incirlerin döküldüğünü, başlangıçta bu durumu meyve tutumunun gerçekleşmemesine bağladıklarını anlattı.
Ancak bahçede yapılan kontrollerin ardından söz konusu dökülmelerin incir siyah sineğinden kaynaklandığının belirlendiğini belirtti.
Bulut, inceleme ve tespitleri nedeniyle ekiplerine teşekkür etti.
Bahçede yapılan değerlendirmelerde Tarım Müdürlüğü mühendisleri de gelecek dönemde sulama yönteminin değiştirilmesinin önemine işaret etti.
Özellikle suyun ağacın gövdesine temas etmesinin çürümeye ve mantar oluşumuna yol açabileceği belirtildi.
Sulama sırasında gövdenin ıslatılmaması gerektiği vurgulandı.
Mühendisler, damla sulama sisteminin hem sudan kaynaklanabilecek zararların azaltılması hem de suyun daha verimli kullanılabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.
Üreticinin gelecek yıl bu sisteme geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Ziyaret sırasında Bulut'a su kaynaklarının etkin kullanımı açısından damla sulamanın avantajları aktarıldı.
Modern incir yetiştiriciliğinde kullanılan yöntemlerin verim ve kalite üzerindeki etkileri konusunda da bilgilendirme yapıldı.
Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemenin ardından üretici Muhammed Bulut'a bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diledi.