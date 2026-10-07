Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı

İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı

Meyve yetiştiren Muhammed Bulut, Bursa ve İzmir'den edindiği modern üretim yöntemlerini bahçesinde uyguladı. İlk kez ilekleme yapan Bulut, uygulama sonrasında meyve tutumunun arttığını ve incirlerin daha iri hale geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan Muhammed Bulut'un üretim alanı, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 2

Çınarlı Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen incelemede hasat süreci değerlendirilirken, ürünlerin verim ve kalitesi ile hastalık ve zararlıların durumu kontrol edildi.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 3

Bursa ve İzmir'deki modern incir üretim uygulamalarını yerinde inceleyen Bulut, burada edindiği deneyimleri kendi bahçesine uyarladı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 4

Telli terbiye sistemiyle üretim yaptığı alanda bu yıl ilk kez ilekleme yöntemini kullanan üretici, uygulamanın ürünlere olumlu yansıdığını ifade etti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 5

Bulut, ilekleme işlemini temmuz ayının ilk haftasında yaptığını belirterek, sonrasında toprak işlemesi gerçekleştirdiğini ve üç kez sulama yaptığını söyledi.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 6

Sulama işlemini damlama sistemiyle değil, kökleri açarak gerçekleştirdiğini aktardı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 7

Bulut, uygulamalar sonucunda hem incir tanelerinde büyüme hem de önceki yıllara kıyasla meyve sayısında artış gördüğünü kaydetti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 8

Üretici, ilekleme sonrasında bazı incirlerin döküldüğünü, başlangıçta bu durumu meyve tutumunun gerçekleşmemesine bağladıklarını anlattı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 9

Ancak bahçede yapılan kontrollerin ardından söz konusu dökülmelerin incir siyah sineğinden kaynaklandığının belirlendiğini belirtti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 10

Bulut, inceleme ve tespitleri nedeniyle ekiplerine teşekkür etti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 11

Bahçede yapılan değerlendirmelerde Tarım Müdürlüğü mühendisleri de gelecek dönemde sulama yönteminin değiştirilmesinin önemine işaret etti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 12

Özellikle suyun ağacın gövdesine temas etmesinin çürümeye ve mantar oluşumuna yol açabileceği belirtildi.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 13

Sulama sırasında gövdenin ıslatılmaması gerektiği vurgulandı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 14

Mühendisler, damla sulama sisteminin hem sudan kaynaklanabilecek zararların azaltılması hem de suyun daha verimli kullanılabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 15

Üreticinin gelecek yıl bu sisteme geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 16

Ziyaret sırasında Bulut'a su kaynaklarının etkin kullanımı açısından damla sulamanın avantajları aktarıldı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 17

Modern incir yetiştiriciliğinde kullanılan yöntemlerin verim ve kalite üzerindeki etkileri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

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İzmir ve Bursa’da görüp memleketinde denedi: Hem tane hem sayı arttı - Resim: 18

Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemenin ardından üretici Muhammed Bulut'a bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diledi.

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