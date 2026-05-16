İlk bakışta doğayla iç içe bir tatil fırsatı gibi görünen proje, aslında insan vücudunun yüksek rakımlı ortamlara nasıl tepki verdiğini incelemeyi amaçlıyor.
İtalya’dan sıra dışı proje: Bir ay kalana üstüne para verilecek
İtalya’da başlatılan sıra dışı bir bilimsel çalışma kapsamında 12 gönüllü, bir ay boyunca Alp Dağları’nda ücretsiz yaşam deneyimi yaşayacak. Katılımcılar, orta irtifanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran projede bilim insanlarına destek verecek.Derleyen: Cemile Kurel
Katılımcılar, nefes kesen Alp manzaraları eşliğinde yaşamlarını sürdürürken aynı zamanda bilimsel araştırmanın bir parçası olacak.
Çalışma, İtalya merkezli Eurac Araştırma Merkezi tarafından yürütülüyor. Gönüllüler, Stelvio Ulusal Parkı’nda bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte yer alan özel bir dağ tesisinde konaklayacak.
Çam ormanları, buzullarla kaplı zirveler ve yüksek rakımlı göllerle çevrili bölge, eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. Projeye dahil olan kişilerden günlük yaşam düzenlerini korumaları bekleniyor. Araştırmacılar, gönüllülerin uyku kalitesi, fiziksel aktiviteleri, beslenme düzeni ve metabolizma verilerini yakından takip edecek. Katılımcılar, uzaktan çalışmaya veya eğitimlerine online şekilde devam ederek doğal yaşam rutinlerini sürdürecek.
Program kapsamında konaklama ve yemek giderlerinin tamamı karşılanırken, gönüllülere yaklaşık 400 euro ödeme de yapılacak. Bu nedenle proje, hem doğa severlerin hem de bilim meraklılarının yoğun ilgisini çekti.
Yalnızca sağlıklı yetişkinlerin başvurabildiği programın mevcut dönemi için kontenjan tamamen doldu. Yetkililer, yoğun talep nedeniyle başvuruları kapattıklarını açıkladı. Ancak projeye katılmak isteyenler için gelecek yıl yeni bir başvuru sürecinin açılması bekleniyor.