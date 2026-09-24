Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a geniş kapsamlı bir röportaj verdi.
Italiano'dan transfer itirafı: Meğer Beşiktaş'a imza attığı gün onu aramış
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına siyah-beyazlı kulüpteki görevinin ilk aylarını anlattı. Sezon başındaki şartlara göre takımın performansının kendisini de şaşırttığını belirten Italiano ayrıca dikkat çeken bir transfer itirafında da bulundu.Kaynak: AA
Türkiye'deki futbol ortamından Beşiktaş'ın hedeflerine, Dusan Vlahovic'ten hakem tartışmalarına kadar birçok konuda konuşan İtalyan teknik adam, siyah-beyazlı takımın performansıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Italiano'nun röportajından satır başları şu şekilde:
'BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI BENİ ŞAŞIRTIYOR'
"UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland ile karşılaşmaktan hazır olmadığımız için endişe duyuyorduk ama onları iki kere yendik. Milli oyuncular döndü, Vlahovic geldi. Beşiktaş, sezon başındaki beklentiler düşünüldüğünde ortaya koyduğu performansla şaşırtıyor. Bunu beklemiyordum."
'BURADAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜ'
"Buradaki atmosfer olağanüstü. Statlar yeni, üstü kapalı, devasa ve tutkulu seyircilerle doluyor. Bana 80’ler ve 90’lardaki İtalyan futbolunu hatırlatıyor. İnanılmaz sıcak bir atmosfer var. Sadece büyük takımların tribünleri değil, her yerde böyle. Örneğin Amed takımının stadında da çok etkileyici bir atmosfer vardı. İtalyan statlarının dolup taştığı küçüklüğümdeki dönem gibi. O duyguları yeniden yaşıyorum."
Italiano, Marsilya'yı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından 43 bin Beşiktaş taraftarının Toto Cutugno'nun "Italiano" şarkısını söylemesinden de etkilendiğini belirtti:
"Dinamik, Beşiktaş’ı, Kara Kartal’ı, bu semti yansıtan bir futbol isteyen insanları memnun etmeye çalışıyoruz ve başarılı oluyoruz."
'BEŞİKTAŞ BENİ ARADI VE ÖNEMLİ BİR PROJE TEKLİF ETTİ'
"Avrupa’daki birkaç takımla önemli görüşmeler yaptım. Özellikle Benfica yöneticileriyle iyi bir sohbetimiz oldu. Yurt dışında çalışmakla pek ilgilenmediğim için bakış açımı biraz değiştirdiler. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje teklif etti. Ve birkaç ay öncesine kadar asla aklıma gelmeyecek olan bu macerayı denemeye karar verdim. Avrupa’da kalmak istiyordum."
'BENDEN ŞU ANDA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAMI İSTEMEDİLER'
"İlki UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına girmekti ve bunu yaptık. İkincisi ilk sıradaki takımlar arasında yer almak. Bir kimlik oluşturmak ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir grup geliştirmekti. Benden şu anda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamı istemediler ancak zirveye yakın kalmamız gerekiyor. Gelecek yıl belki daha fazlasını da başarmaya çalışabiliriz. Galatasaray, yıllardır burada kazanıyor ve herkes onların bu hegemonyasını kırmak istiyor."
VLAHOVIC İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Italiano, Beşiktaş'a transferinde önemli rol oynadığı Dusan Vlahovic'e de ayrı bir parantez açtı:
"Onunla, Beşiktaş’a imza attığım gün konuştum. Juventus’tan ayrılıyordu, durumunu anlamak istedim. Kulüp de benimle aynı fikirdeydi ve nihayetinde 26 yaşında geleceği olan büyük bir değeri aldık. İyileştikten sonra birkaç yıl önceki Vlahovic’e geri dönebilir. Şu ana dek 4 maçta 5 gol attı. Onu tam formuna kavuşturmaya çalışıyoruz. Dusan, Avrupa futboluna halen çok şey katabilir. Yetenekli forvetlerim oldu ama hiçbiri onun kalibresinde değil."
'HAKEM VE VAR MÜDAHALE ETMEDİ, BAŞKAN ÇILDIRDI'
"İşlerin dinamiklerine derinlemesine hakim değilim ama tüm kulüplerin hakemlik sistemine karşı güçlü bir tavır sergilediğini görüyorum. Bu nedenle (Anthony) Taylor hakemleri koordine etmesi için görevlendirildi. O maçta çok tartışmalı bir olay yaşandı. Rakip oyuncu Trossard'a yumruk attı. Hakem ve VAR müdahale etmedi, başkan çıldırdı."
'MONTELLA BENİ ARADI'
"Burada, Fransa 2. Ligi’nden gelen 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella beni aradı ve 'Bu çocuğu beğendim.' dedi ve onu milli takıma çağırdı. Bu beni heyecanlandırdı. Çok ilerleme kaydeden bir oyuncu.
Burada adil bir kural var. 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı oyuncu ve 23 yaş altı da en fazla 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Gerisi Türk oyunculardan oluşuyor. Bir yolu takip etmek zorunda kaldığınızda gelişim olur."