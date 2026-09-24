Italiano'dan transfer itirafı: Meğer Beşiktaş'a imza attığı gün onu aramış

'MONTELLA BENİ ARADI'

"Burada, Fransa 2. Ligi’nden gelen 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella beni aradı ve 'Bu çocuğu beğendim.' dedi ve onu milli takıma çağırdı. Bu beni heyecanlandırdı. Çok ilerleme kaydeden bir oyuncu.

Burada adil bir kural var. 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı oyuncu ve 23 yaş altı da en fazla 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Gerisi Türk oyunculardan oluşuyor. Bir yolu takip etmek zorunda kaldığınızda gelişim olur."