Olay, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görülen bir iş davasına konu oldu.
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar
İşyerinden “annem hasta” diyerek izin alan işçinin kısa süre içinde yalanı ortaya çıktı. İzin aldığı gün kız arkadaşıyla buluştuğu belirlenen işçiyle ilgili mahkemeden emsal karar çıktı.Kaynak: AA / DHA / İHA
İşverenine annesinin hasta olduğunu söyleyerek izin alan İ.B.’nin, izin gününde kız arkadaşı M.E. ile buluştuğu ortaya çıktı.
İşveren, İ.B.’nin yalan beyanda bulunarak izin aldığını ve daha sonra yöneticisini de yanıltmaya çalıştığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetti.
İŞE İADE VE TAZMİNAT TALEP ETTİ
Perakende satış elemanı olarak çalışan İ.B., iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi’ne başvurdu. İşine iadesini isteyen İ.B., feshin kötü niyetli ve sendikal nedenlerle yapıldığını savunarak en az 1 yıl 3 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat talep etti.
Davalı işveren ise davanın reddini istedi. İşveren, çalışanın işyeri kurallarına ve çalışma disiplinine aykırı davrandığını belirterek fesih bildiriminde yer alan gerekçeleri mahkemeye sundu.
Fesih bildiriminde, İ.B.’nin 8 Kasım 2023 tarihinde “annem hasta” diyerek izin aldığı, daha sonra yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğu ve M.E. isimli sevgilisiyle buluştuğunun tespit edildiği belirtildi.
MAHKEME: GÜVEN İLİŞKİSİ ZEDELENDİ
İş Mahkemesi, davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını ve işyeri dışında kız arkadaşıyla buluştuğunu kabul ettiğine dikkat çekti.
Mahkeme, işverenine yalan beyanda bulunarak izin istemesinin taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağını belirterek davanın reddine karar verdi.
Tarafların kararı istinafa taşımasının ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.
BAM’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR
BAM 8. Hukuk Dairesi, işçinin eyleminin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-a, d ve e fıkraları kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kararda, tanıkların feshe konu iddiayı doğruladığı belirtilerek, işçinin işverenine karşı güven ilişkisini zedeleyen eyleminin haklı nedenle derhal fesih sebebi olduğu ifade edildi.
BAM, ilk derece mahkemesinin feshin geçerli nedene dayandığı yönündeki değerlendirmesini hatalı bulurken, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. Böylece işçinin işe iade ve tazminat taleplerinin reddi kesinleşti.