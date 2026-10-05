Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar

İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar

İşyerinden “annem hasta” diyerek izin alan işçinin kısa süre içinde yalanı ortaya çıktı. İzin aldığı gün kız arkadaşıyla buluştuğu belirlenen işçiyle ilgili mahkemeden emsal karar çıktı.

Kaynak: AA / DHA / İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 1

Olay, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görülen bir iş davasına konu oldu.

1 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 2

İşverenine annesinin hasta olduğunu söyleyerek izin alan İ.B.’nin, izin gününde kız arkadaşı M.E. ile buluştuğu ortaya çıktı.

2 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 3

İşveren, İ.B.’nin yalan beyanda bulunarak izin aldığını ve daha sonra yöneticisini de yanıltmaya çalıştığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetti.

3 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 4

İŞE İADE VE TAZMİNAT TALEP ETTİ

Perakende satış elemanı olarak çalışan İ.B., iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi’ne başvurdu. İşine iadesini isteyen İ.B., feshin kötü niyetli ve sendikal nedenlerle yapıldığını savunarak en az 1 yıl 3 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat talep etti.

4 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 5

Davalı işveren ise davanın reddini istedi. İşveren, çalışanın işyeri kurallarına ve çalışma disiplinine aykırı davrandığını belirterek fesih bildiriminde yer alan gerekçeleri mahkemeye sundu.

5 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 6

Fesih bildiriminde, İ.B.’nin 8 Kasım 2023 tarihinde “annem hasta” diyerek izin aldığı, daha sonra yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğu ve M.E. isimli sevgilisiyle buluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

6 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 7

MAHKEME: GÜVEN İLİŞKİSİ ZEDELENDİ

İş Mahkemesi, davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını ve işyeri dışında kız arkadaşıyla buluştuğunu kabul ettiğine dikkat çekti.

7 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 8

Mahkeme, işverenine yalan beyanda bulunarak izin istemesinin taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağını belirterek davanın reddine karar verdi.

8 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 9

Tarafların kararı istinafa taşımasının ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

9 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 10

BAM’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

BAM 8. Hukuk Dairesi, işçinin eyleminin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-a, d ve e fıkraları kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

10 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 11

Kararda, tanıkların feshe konu iddiayı doğruladığı belirtilerek, işçinin işverenine karşı güven ilişkisini zedeleyen eyleminin haklı nedenle derhal fesih sebebi olduğu ifade edildi.

11 12
İşverene yalan söyleyen çalışanlar yandı: Mahkemeden emsal karar - Resim: 12

BAM, ilk derece mahkemesinin feshin geçerli nedene dayandığı yönündeki değerlendirmesini hatalı bulurken, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. Böylece işçinin işe iade ve tazminat taleplerinin reddi kesinleşti.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro