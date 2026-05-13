Pazar yerlerinin en nadide, ayıklaması en oyalayıcı fakat lezzeti en benzersiz üyesi olan şevketi bostan mevsimi geldi. Kuzu etiyle harmanlandığında tam bir şölene dönüşen bu bitki, asırlardır geleneksel tıbbın da en önemli şifa kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.
İşte uzun yaşam sırrı: Lokman Hekim'in reçetesinde var
Lokman Hekim’in reçetelerinden eksik etmediği, Egelilerin uzun ömür sırrı olan şevketi bostan mevsimi açıldı. Sadece bir yemek değil, tepeden tırnağa vücudu tazeleyen bir mucize olan bu bitkiyi seçerken ve pişirirken hata yapmamak için bilmeniz gereken tüm sırlar burada.
Posta'nın haberine göre, adı bostan şevketi ya da akkız olarak da bilinen bu bitki, ilk bakışta sıradan bir yabani ot gibi görünebilir. Lakin köklerinden yapraklarına kadar her noktası ayrı bir mineral kaynağı. Özellikle Ege Bölgesi'nde bahar aylarının müjdecisi kabul edilen bu ot, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirmesiyle biliniyor.
KARACİĞER DOSTU
Şevketi bostanı diğer yabani otlardan ayıran ve onu adeta bir eczane kadar değerli kılan en temel fark, muhteviyatındaki silibinin benzeri bileşiklerdir. Bu özel maddeler, karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme sürecine destek verirken, safra kesesinden kaynaklanan rahatsızlıkların hafifletilmesinde de etkin bir rol oynar.
Ayrıca, bitkinin sahip olduğu kuvvetli diüretik (idrar söktürücü) etki, vücutta biriken fazla sıvının ve ödemin hızla uzaklaştırılmasını sağlayarak şişkinlik problemlerini ortadan kaldırır.
KARARMAMASI İÇİN NE YAPMALI?
Şevketi bostan pişirirken yapılan en yaygın yanlış, temizleme işlemi bittikten sonra bitkiyi öylece açıkta bırakmaktır. Tıpkı enginar gibi çok hızlı bir oksitlenme sürecine giren bu bitki, havayla temas ettiği anda kararmaya başlar. Bu görsel kaybı önlemek için doğradığınız parçaları hiç vakit kaybetmeden limonlu suyun içine aktarmak kritik bir öneme sahiptir.
Bunu önlemek için temizlediğiniz kökleri mutlaka bol limonlu ve unlu suyun içerisinde bekletmelisiniz. Bu yöntem, yemeğinizin bembeyaz ve iştah açıcı görünmesini sağlar.
İyi bir şevketi bostan yemeği için köklerin kalın ve etli olması gerekir.
Eğer seçtiğiniz şevketi bostanların kökleri çok ince ve odunsu bir dokuya sahipse, bu durum bitkinin kartlaştığının en net göstergesidir. Kartlaşmış kökler, tencerede ne kadar süre haşlanırsa haşlansın arzu edilen o yumuşak kıvama gelmez ve sert kalır. Bu nedenle, pişirme sonrası hayal kırıklığı yaşamamak için satın alırken köklerin tazeliğine ve dokusuna mutlaka dikkat etmelisiniz.
Satın alırken köklerinin bembeyaz olmasına ve yapraklarının canlılığını yitirmemiş olmasına mutlaka dikkat edin.
Lokman Hekim’in şifa dağıtan reçetelerinde her zaman özel bir yere sahip olan şevketi bostan, sofralar için sadece bir yemek değil; aynı zamanda kadim bir sağlık mirasıdır.