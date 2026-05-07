İşte hackerların saniyeler içinde kırdığı o şifreler: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

Yeni yayınlanan bir rapor, dünyada en çok kullanılan ve en kolay kırılan PIN kodlarının listesini paylaştı.
Yeni yayımlanan küresel rapor, en savunmasız PIN kodlarını ifşa etti. Listenin başında yer alan tahmin edilebilir kombinasyonların yanı sıra, doğum yılları ve klavye desenleri de büyük risk taşıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, 1234 ve 0000 dışında hackerların ilk denediği 20 numara arasında sizin şifreniz de olabilir.
Herkes kredi kartı şifresinin "çok güçlü" olduğunu düşünüyor fakat istatistikler acı gerçeği ortaya koyuyor.
Eğer PIN kodunuz yayımlanan bu listedeyse, hırsızlara hesabınızın şifresini kendi ellerinizle sunuyorsunuz...
Yapılan araştırmalara göre, dünyada en çok kullanılan ve tahmin edilmesi en kolay şifreler belirlendi.
O listeler şöyle:
Listenin başında 1234 ve 1111 geliyor.
1234, 0000, 1111, 7777, 9999 2000, 2001, 2004, 1986 (Doğum yılları en büyük tuzaktır!) 1212, 1122, 1313, 1010, 2580 (Klavyedeki düz hat) 4321, 1004, 6969, 5555