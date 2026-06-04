TasteAtlas’ın uluslararası gastronomi değerlendirmelerine göre, dünyanın farklı kıtalarından dikkat çeken geleneksel lezzetler duyuruldu.
İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var
Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden TasteAtlas, farklı kıtaların en iyi geleneksel yemeklerini seçti. Türkiye’den Peru’ya uzanan listede, yerel klasikler ve küresel favoriler bir araya geldi.
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Türkiye, Peru, Tayland ve Japonya gibi ülkelerin yer aldığı seçkide, hem yerel mutfakların ikonik klasikleri hem de dünya çapında ün kazanmış popüler yemekler kendilerine yer buldu.
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İşte en iyi 10 geleneksel yemek:
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1 - SECO DE CABRİTO – PERU
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2 - PHANAENG CURRY – TAYLAND
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3 - HÜNKAR BEĞENDİ – TÜRKİYE
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4 - BUTTER CHİCKEN (MURGH MAKHANİ) – HİNDİSTAN
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5 - KARĒ (JAPON KÖRİ) – JAPONYA
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6 - SHAHİ PANEER – HİNDİSTAN
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7 - GULAİ – ENDONEZYA
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8 - WAT – ETİYOPYA / ERİTRE
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9 - KHORESH – İRAN
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10 - MOQUECA BAİANA – BREZİLYA
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Kaynak: Diğer