Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var

İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var

Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden TasteAtlas, farklı kıtaların en iyi geleneksel yemeklerini seçti. Türkiye’den Peru’ya uzanan listede, yerel klasikler ve küresel favoriler bir araya geldi.

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 1

TasteAtlas’ın uluslararası gastronomi değerlendirmelerine göre, dünyanın farklı kıtalarından dikkat çeken geleneksel lezzetler duyuruldu.

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 2

Türkiye, Peru, Tayland ve Japonya gibi ülkelerin yer aldığı seçkide, hem yerel mutfakların ikonik klasikleri hem de dünya çapında ün kazanmış popüler yemekler kendilerine yer buldu.

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 3

İşte en iyi 10 geleneksel yemek:

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 4

1 - SECO DE CABRİTO – PERU

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 5

2 - PHANAENG CURRY – TAYLAND

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 6

3 - HÜNKAR BEĞENDİ – TÜRKİYE

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 7

4 - BUTTER CHİCKEN (MURGH MAKHANİ) – HİNDİSTAN

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 8

5 - KARĒ (JAPON KÖRİ) – JAPONYA

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 9

6 - SHAHİ PANEER – HİNDİSTAN

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 10

7 - GULAİ – ENDONEZYA

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 11

8 - WAT – ETİYOPYA / ERİTRE

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 12

9 - KHORESH – İRAN

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İşte dünyanın en iyi 10 geleneksel yemeği: Türkiye'den de bir tat var - Resim: 13

10 - MOQUECA BAİANA – BREZİLYA

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