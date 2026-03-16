TÜİK'in yılın ilk iki ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde satılan 236.029 konutun 43.706'sı İstanbul'da el değiştirdi. Megakent, %18,50'lik pay ile konut piyasasının kalbi olmayı sürdürüyor.
İstanbul'un yeni konut gözdeleri belli oldu: İşte en çok satış yapılan ilçeler
İstanbul konut piyasasında Ocak-Şubat dönemi satışları belli oldu. Hangi ilçede satışlar uçuşa geçti, nerede durma noktasına geldi? İşte ilçe ilçe güncel konut satış verileri...Derleyen: Aykut Metehan
İstanbul içindeki satış trafiğinde Avrupa Yakası ağırlığını koydu. Şehirdeki toplam satışların %65,5'i Avrupa Yakası'nda, %34,5'i ise Anadolu Yakası'nda gerçekleşti.
Avrupa Yakası: 28.658 adet
Anadolu Yakası: 15.048 adet
Avrupa Yakası'nda en çok konut satılan ilçeler sıralamasında Esenyurt zirvede
Esenyurt: 5.171 adet
Küçükçekmece: 2.107 adet
Bahçelievler: 2.006 adet
Anadolu Yakası'nın Favorisi Pendik
Anadolu Yakası'nda yatırımcıların ve oturum amaçlı alıcıların ilk tercihi Pendik oldu.
Pendik: 2.058 adet
Kadıköy: 1.672 adet
Maltepe: 1.634 adet
Şubat ayında değişim oranlarıyla dikkat çeken ilçelerin başında Şile geliyor. Şile, % 66,67'lik artış oranıyla "En Yüksek Artış" kategorisinde birinci sırada yer aldı. Hemen ardından %62,50 artış ile Sarıyer geliyor.
Sadece Şile ve Sarıyer değil, İstanbul'un genelinde bazı ilçeler yükseliş ivmesini koruyor:
Büyükçekmece: %34,72
Sancaktepe: %33,04
Şişli: %31,29
Her ilçe yükselişte değil. Şubat ayında en büyük kaybı -%13,33 ile Çatalca yaşadı. Onu -%11,55 ile Silivri takip ederek "Belirgin Düşüş" yaşayan bölgeler arasında yer aldı.
Sınırlı Düşüş Yaşayan Bölgeler
Bazı merkezi ilçelerde ise satışlar yatay bir seyir izleyerek hafif düşüş kaydetti:
Bahçelievler: -%4,86
Zeytinburnu: -%1,98
Beyoğlu: -%1,72