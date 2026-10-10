İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak

Çalışmalar devam ettiği sürece D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak. Bu saatlerde bölgedeki araç geçişleri yan yol üzerinden gerçekleştirilecek.