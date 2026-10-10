Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak

İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüleri ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesi uygulanacak. Küçükçekmece Viyadüğü'nde gerçekleştirilecek derz yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametindeki araçlar belirli saatlerde yan yola yönlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 1

Çalışma kapsamında viyadüğün Edirne yönündeki bölümünde derz değişimi yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, işlemlerin 12 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

1 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 2

Çalışmalar devam ettiği sürece D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak. Bu saatlerde bölgedeki araç geçişleri yan yol üzerinden gerçekleştirilecek.

2 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 3

TEM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da benzer bir çalışma, eylül ayında TEM Otoyolu üzerindeki Molla Gürani Viyadüğü'nde gerçekleştirilmişti.

3 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 4

Çamlık ile Kavacık kavşakları arasında yürütülen çalışmalar, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılmıştı.

4 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 5

Okulların açıldığı döneme denk gelen çalışma, özellikle akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden olmuştu. Alternatif güzergâhlara yönelen sürücülerin kullandığı yollarda da yoğunluk yaşanmıştı.

5 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 6

İSTANBUL TRAFİĞİNDE ZAMAN KAYBI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Trafik Durum Raporu'nda yer alan verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu, kişi başına yıllık 288 saate ulaşabilen zaman kaybına yol açıyor. Bu süre yaklaşık 12 güne karşılık geliyor.

6 7
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak - Resim: 7

Raporda ayrıca, megakentte sürücülerin yalnızca trafik sıkışıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisi yer alıyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro