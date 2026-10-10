Çalışma kapsamında viyadüğün Edirne yönündeki bölümünde derz değişimi yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, işlemlerin 12 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
İstanbul’un yeni çilesi başlıyor: 12 gün sürecek günde 7 saat kapalı kalacak
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüleri ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesi uygulanacak. Küçükçekmece Viyadüğü'nde gerçekleştirilecek derz yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametindeki araçlar belirli saatlerde yan yola yönlendirilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışmalar devam ettiği sürece D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak. Bu saatlerde bölgedeki araç geçişleri yan yol üzerinden gerçekleştirilecek.
TEM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLMUŞTU
İstanbul'da benzer bir çalışma, eylül ayında TEM Otoyolu üzerindeki Molla Gürani Viyadüğü'nde gerçekleştirilmişti.
Çamlık ile Kavacık kavşakları arasında yürütülen çalışmalar, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılmıştı.
Okulların açıldığı döneme denk gelen çalışma, özellikle akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden olmuştu. Alternatif güzergâhlara yönelen sürücülerin kullandığı yollarda da yoğunluk yaşanmıştı.
İSTANBUL TRAFİĞİNDE ZAMAN KAYBI DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye Trafik Durum Raporu'nda yer alan verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu, kişi başına yıllık 288 saate ulaşabilen zaman kaybına yol açıyor. Bu süre yaklaşık 12 güne karşılık geliyor.
Raporda ayrıca, megakentte sürücülerin yalnızca trafik sıkışıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisi yer alıyor.