İstanbul’un en renkli ve özgün mahallelerinden biri, uluslararası bir değerlendirmede kentin “en havalı” semti olarak seçildi. Seyahat yayını Brooklyn Of’un 155 şehirde gerçekleştirdiği değerlendirmede zirvede yer alan Kadıköy’ün tarihi mahallesi; bağımsız kültürü, sokak sanatı, yaratıcı atmosferi ve yerel işletmeleriyle öne çıktı.
İstanbul’un en havalı semti belli oldu: Zirve şaşırttı
İstanbul’un en renkli semtlerinden biri, bağımsız kültürü, sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle uluslararası değerlendirmede zirveye çıktı. Kadıköy’ün tarihi mahallesi, “İstanbul’un en havalı semti” seçildi.Kaynak: İHA
İstanbul'un renkli mahallelerinden Yeldeğirmeni, bağımsız kültürü, sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle dünyanın dikkatini çekti. Seyahat yayını Brooklyn Of'un 155 şehirde yaptığı değerlendirmede Kadıköy'ün tarihi mahallesi, İstanbul'un "en havalı" semti seçildi.
Bağımsız kültürü ve canlı sokaklarıyla öne çıkan semt, özellikle sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle kentin farklı noktalarından ayrıştı.
Hazırlanan rehberde büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız hareket edildiği aktarılırken, seçimlerde yerel araştırmaların ve bölgede sosyal açıdan etkili kişilerin görüşlerinin belirleyici olduğu kaydedildi.
İstanbul değerlendirmesinde Moda, Balat ve Karaköy gibi noktalar da öne çıkarken, zirve Yeldeğirmeni'nin oldu. Brooklyn Of kurucusu Per Stenius; Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısıyla, Balat'ın tarihi dokusuyla, Karaköy'ün ise lüks mekanlarıyla dikkat çektiğini belirterek, Yeldeğirmeni'nin tüm bu farklı unsurları bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü sayesinde tercih edildiğini vurguladı.
Gençlerin en çok uğradığı noktaların başında gelen mahallenin en dikkat çekici unsurlarından biri sokak sanatı oldu.
Bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındıran mahalle, İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından biri olarak tanımlandı.
Havadan drone ile de görüntülenen bölgedeki değişim hakkında konuşan mahalle işletmecilerinden Tayfun Parlar, "Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu" dedi.