İstanbul'u terk edenlerin yeni gözdesi belli oldu: Emekliler ve uzaktan çalışanlar Mersin’e akın ediyor

YAŞAM MALİYETİ DAHA UYGUN

Mersin’in başlıca avantajlarından biri, İstanbul ve Ankara gibi metropollere göre daha düşük kira bedelleri ile günlük harcamalar sunmasıdır. Aynı bütçeyle daha ferah evlere sahip olmak, taşınma kararı verenler için güçlü bir teşvik yaratıyor.

Gıda ve ulaşım giderlerinin de görece uygun olması, kentte hayatı kolaylaştırıyor.