İstanbul'u bekleyen gizli tehlike: Uzman isimden kritik deprem uyarısı

Çalışmanın öne çıkan en pratik sonuçlarından biri ise mevcut yapı stokunun değerlendirilmesiyle ilgili oldu. Karot alma veya donatı açığa çıkarma gibi binaya zarar veren yöntemlerin aksine, sadece sensörlerle çevresel titreşimleri kaydetme metodunun etkinliği kanıtlandı.