İstanbul'da ücretsiz ulaşım kararı: Tarih verildi

Toplu ulaşım kullanımının artırılması amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da 3 bin 665 ilave seferle kapasite artışına gidilmesi planlanıyor. Bu seferlerle toplu taşımaya yaklaşık 790 bin 830 yolcunun yönlendirilmesi, trafikten ise yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi planlanıyor.