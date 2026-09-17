İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı: Ana arterlerde kilitlenme

Anadolu Yakası'nda Kozyatağı-Ataşehir hattı kilit

Anadolu Yakası'nda en dikkat çekici yoğunluklardan biri Kozyatağı, Ataşehir ve Ümraniye bağlantılarında görülüyor. Özellikle D-100 ile TEM bağlantılarının kesiştiği bölgelerde kırmızı ve koyu kırmızı hatlar bulunuyor.

Alternatif: Kadıköy'den Ataşehir ve Ümraniye yönüne gidecek sürücüler için D-100 yerine güzergâha bağlı olarak TEM/O-4 bağlantıları değerlendirilebilir. Kozyatağı çevresinde D-100'ün yoğun olması halinde paralel bağlantılar üzerinden ilerlemek daha uygun olabilir.