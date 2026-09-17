Özellikle D-100 hattı, köprü bağlantıları, Şişli-Mecidiyeköy çevresi, Bağcılar-Basın Ekspres hattı ve Ataşehir-Kozyatağı bölgesindeki bazı güzergâhlarda trafik kırmızı ve koyu kırmızıya dönmüş durumda.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı: Ana arterlerde kilitlenme
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yeniden yükseldi. Paylaşılan canlı trafik haritasında kent genelindeki yoğunluk yüzde 71 olarak görülürken, Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 72, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 69 seviyesindeKaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası'nda D-100 hattı dikkat çekiyor
Haritadaki en belirgin yoğunluklardan biri Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece-Bakırköy yönündeki D-100 güzergâhında görülüyor. Beylikdüzü çevresinden başlayan turuncu ve kırmızı hat, Avcılar ve Küçükçekmece civarında yer yer koyu kırmızıya dönüşüyor. Bu durum, batıdan kent merkezine ilerleyen sürücüler açısından D-100'ün kritik noktalardan biri olduğunu gösteriyor.
Alternatif: Beylikdüzü ve Avcılar'dan merkeze gidecek sürücüler, varış noktasına göre E-5'in yan yolları ve sahil/Kennedy Caddesi bağlantılarını değerlendirebilir. Ancak sahil güzergâhında da yoğunluk görüldüğü için alternatif yola çıkmadan önce anlık navigasyon kontrolü yapılması gerekiyor.
Bağcılar-Mahmutbey hattında yoğunluk artıyor
Avrupa Yakası'nın bir diğer dikkat çeken bölgesi Bağcılar, Mahmutbey ve TEM bağlantıları. Haritada bu bölgede çok sayıda kırmızı ve turuncu segment bulunuyor. Özellikle ana arterlerin birbirine bağlandığı kavşaklarda trafik akışı belirgin biçimde yavaşlıyor.
Alternatif: Bağcılar'dan doğu yönünde ilerleyecek sürücüler, güzergâhın durumuna göre TEM/O-3 bağlantılarını kullanabilir. Ancak Mahmutbey çevresindeki bağlantıların da yoğun olması nedeniyle tek bir alternatif güzergâh yerine navigasyonun anlık olarak önerdiği yan bağlantılar tercih edilmeli.
Şişli-Mecidiyeköy'de kritik bölge
Haritanın merkezinde Şişli-Mecidiyeköy ve Okmeydanı çevresi yoğunluğun en belirgin olduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Şişli çevresindeki ana bağlantılarda koyu kırmızı renkli bölümler dikkat çekiyor.
Bu bölgede özellikle Mecidiyeköy, Çağlayan ve Okmeydanı bağlantılarının birbirini besleyen trafik nedeniyle yavaşladığı görülüyor.
Alternatif: Mecidiyeköy üzerinden Beşiktaş-Levent yönüne gidecek sürücüler, mümkün olduğu ölçüde Büyükdere Caddesi bağlantılarını ve daha kuzeydeki alternatif arterleri değerlendirebilir. Şişli'nin merkezindeki kısa mesafeli yolculuklarda ise ana arter yerine paralel cadde ve bağlantı yollarının kullanılması zaman kazandırabilir.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında dikkat
Haritada Boğaziçi/15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaşan Avrupa ve Anadolu Yakası bağlantılarında da kırmızı bölgeler görülüyor. Özellikle köprüye ulaşan ana yollar ile Şişli-Mecidiyeköy-Üsküdar aksındaki bağlantılar dikkat çekiyor.
Alternatif: Köprü geçişi zorunlu değilse, güzergâha göre FSM Köprüsü bağlantısı veya Avrasya Tüneli değerlendirilebilir. Ancak bu iki güzergâhın da anlık yoğunluğu değişebileceğinden yola çıkmadan hemen önce kontrol edilmesi gerekiyor.
Anadolu Yakası'nda Kozyatağı-Ataşehir hattı kilit
Anadolu Yakası'nda en dikkat çekici yoğunluklardan biri Kozyatağı, Ataşehir ve Ümraniye bağlantılarında görülüyor. Özellikle D-100 ile TEM bağlantılarının kesiştiği bölgelerde kırmızı ve koyu kırmızı hatlar bulunuyor.
Alternatif: Kadıköy'den Ataşehir ve Ümraniye yönüne gidecek sürücüler için D-100 yerine güzergâha bağlı olarak TEM/O-4 bağlantıları değerlendirilebilir. Kozyatağı çevresinde D-100'ün yoğun olması halinde paralel bağlantılar üzerinden ilerlemek daha uygun olabilir.
Kadıköy-Kartal yönünde de yoğunluk var
Anadolu Yakası'nın güney aksında Kadıköy-Kozyatağı-Ataşehir hattından Kartal ve Pendik yönüne uzanan güzergâhlarda turuncu ve kırmızı bölümler dikkat çekiyor. Özellikle Ataşehir çevresinde ana arterlerdeki yoğunluk, bağlantı yollarına da yansıyor.
Alternatif: Kadıköy'den doğuya giden sürücüler, D-100'ün yoğun olduğu kesimlerde güzergâha göre sahil yolu veya daha kuzeydeki bağlantıları kullanabilir. Ancak haritada sahil hattının bazı bölümlerinde de turuncu yoğunluk bulunduğundan, tek bir rotaya yönelmek yerine anlık trafik durumuna göre hareket etmek gerekiyor.
Trafiğin en kritik göründüğü noktalar
Paylaşılan haritadaki renk dağılımına göre öne çıkan bölgeler şöyle:
Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece D-100 hattı
Bakırköy-Zeytinburnu yönündeki ana arterler
Bağcılar-Mahmutbey çevresi
Şişli-Mecidiyeköy-Okmeydanı hattı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları
Kozyatağı-Ataşehir bağlantıları
D-100'ün Kadıköy-Ataşehir yönündeki kesimleri
İBB'nin farklı trafik noktalarındaki güncel ölçümleri de kent genelindeki ulaşım akslarının ayrı ayrı izlenebildiğini gösteriyor. Örneğin İBB'nin D-100 trafik istasyonu Kadıköy'de bulunuyor ve 17 Eylül 2026 tarihli ölçüm verileri yayımlanıyor.
Sürücüler dikkat: Alternatif yollar da yoğun
İstanbul'daki yüzde 71'lik genel yoğunluk nedeniyle ana arterden kaçmak her zaman daha hızlı bir yolculuk anlamına gelmeyebilir. Özellikle D-100, TEM, köprü bağlantıları ve şehir içindeki ana kavşaklarda oluşan sıkışıklık, paralel yollara da kısa sürede yayılabiliyor.
Bu nedenle D-100'ün kilit olduğu batı-doğu aksında sahil yolu, köprü geçişlerinde FSM veya Avrasya Tüneli, Kozyatağı-Ataşehir hattında ise TEM/O-4 bağlantıları güzergâha göre alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak bunlar sabit "trafiksiz" rotalar değil; haritadaki anlık görüntüye göre alternatif seçenekler olarak ele alınmalı.