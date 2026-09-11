İstanbul'da haftanın yorgunluğuyla eve dönüş yoluna geçen vatandaşlar, mega kentin kronikleşen trafik çilesiyle bir kez daha yüzleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 80 seviyelerine kadar tırmandı.
İstanbul'da trafik kabusu: E-5 ve TEM kilit
Haftanın son gününde trafik İstanbul'da durma noktasına kadar geldi. Trafikte yoğunluk yüzde 80 seviyelerine kadar tırmandı.Kaynak: Haber Merkezi
Haftanın son iş gününün çıkışında trafik adeta durma noktasına geldi. İBB haritasının büyük bir bölümünde trafik durma noktasına geldiği ve sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü.
Trafiğin en çok kilitlendiği noktalar her zaman olduğu gibi iki yaka arasındaki geçiş güzergahları oldu.
Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında trafik akışı adım adım ilerliyor.
Şehrin can damarları olan D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu'nun merkezi bölgelerinde çift yönlü olarak yoğun bir araç kuyruğu gözlemlendi. Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Şişli hattında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
D-100 karayolunun Kadıköy, Göztepe ve Bostancı istikametlerinde de benzer bir tablo hakim
Ana yollardaki sıkışıklıktan kaçmak isteyen sürücülerin yöneldiği ara arterler ve sahil yollarında da bölgesel kilitlenmeler yaşanıyor.
Şehrin yalnızca uç çeperlerindeki çevre yollarında akıcılık gözlemlendi.