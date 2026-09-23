Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar

İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yeniden kırmızıya döndü. İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda saat 18.27 sıralarında kent genelindeki yoğunluk yüzde 72 olarak görüldü. Avrupa ve Anadolu yakalarında özellikle ana arterler ile köprü bağlantılarında trafik yer yer durma noktasına geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 1

İstanbul’da 23 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından trafik yoğunluğu akşam mesai çıkışıyla birlikte yeniden arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasında saat 18.00 sıralarında kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesinde görüntülendi.

1 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 2

Haritada özellikle Şişli ve çevresi, D-100 hattı, Haliç ve Boğaz köprülerinin bağlantı yolları, Üsküdar-Ataşehir hattı ile Anadolu Yakası’nın sahil ve bağlantı yollarında kırmızı renkli yoğunluk dikkat çekti.

2 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 3

Avrupa Yakası’nda Bağcılar-Esenyurt hattının bazı bölümlerinde de trafik ağır seyretti.

3 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 4

Haritada en dikkat çeken bölgelerden biri Boğaz geçişleri oldu. Köprü bağlantı yollarında yoğunluğun arttığı, özellikle Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasındaki geçiş güzergâhlarında araç akışının belirgin şekilde yavaşladığı görüldü.

4 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 5

Bağcılar çevresinde de yoğun trafik dikkat çekti. Özellikle ana bağlantı yolları ve D-100 yönündeki geçişlerde araçların yavaş ilerlediği haritaya yansıdı.
Esenyurt’tan şehir merkezine doğru uzanan bazı ana arterlerde de kırmızı ve turuncu yoğunluk görüldü. Avrupa Yakası’nın batısından merkeze yönelen sürücülerin özellikle bağlantı noktalarında yoğunlukla karşılaştığı görüldü.

5 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 6

Ataşehir çevresinde de trafik sıkışıklığı belirginleşti. Haritada özellikle ilçeyi çevreleyen ana bağlantı yollarında kırmızı renkli yoğunluk kümeleri görüldü.
Maltepe yönünde de sürücüler yoğun trafikle karşılaştı. Sahil bağlantıları ile D-100’a uzanan bazı güzergâhlarda araç akışının yavaşladığı haritaya yansıdı.

6 7
İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar - Resim: 7

Pendik ve Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne uzanan güzergâhlarda da yer yer kırmızı ve turuncu yoğunluk görüldü. Anadolu Yakası’nın doğusuna doğru trafik görece açılsa da bazı kritik bağlantı noktalarında sıkışıklık devam etti.

İBB’nin trafik haritasındaki genel görünüm, mesai çıkışıyla birlikte İstanbul’un ana ulaşım omurgalarında trafiğin önemli ölçüde ağırlaştığını ortaya koydu. Kent genelindeki yoğunluk yüzde 69’a ulaşırken, özellikle köprü bağlantıları, D-100 hattı ve merkezi ilçelerdeki ana arterler sürücüler için günün en yoğun noktaları oldu.

İSTANBUL TRAFİK HARİTASINI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIZ

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro