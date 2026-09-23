İstanbul’da trafik haritası kırmızıya döndü: İşte kilitlenen noktalar

Pendik ve Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne uzanan güzergâhlarda da yer yer kırmızı ve turuncu yoğunluk görüldü. Anadolu Yakası’nın doğusuna doğru trafik görece açılsa da bazı kritik bağlantı noktalarında sıkışıklık devam etti.



İBB’nin trafik haritasındaki genel görünüm, mesai çıkışıyla birlikte İstanbul’un ana ulaşım omurgalarında trafiğin önemli ölçüde ağırlaştığını ortaya koydu. Kent genelindeki yoğunluk yüzde 69’a ulaşırken, özellikle köprü bağlantıları, D-100 hattı ve merkezi ilçelerdeki ana arterler sürücüler için günün en yoğun noktaları oldu.



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