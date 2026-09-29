İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı

TEM Otoyolu cephesinde ise klasikleşen Mahmutbey gişeler mevkii, Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde araç kuyrukları uzarken, bu güzergahlarda da akışın oldukça yavaşladığı (kırmızı renk) görülüyor. Ayrıca sahil yolu ve Basın Ekspres bağlantılarında da yer yer ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor.