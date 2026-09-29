İstanbul'da sürücülerin zorlu sınavı sağanak yağış etkisiyle devam ediyor; güncel trafik haritasına göre megakentte trafik yoğunluk oranı yüzde 76 seviyesine ulaşmış durumda. Haritadan yansıyan son görüntüler, her iki yakada da ana arterlerin adeta kilitlendiğini ve trafiğin durma noktasına geldiğini gösteriyor.
İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğunun yüzde 76'ya ulaşmasıyla megakentte ulaşım adeta felç oldu. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda E-5 ve TEM otoyolları kırmızıya bürünürken, köprü bağlantıları ve ana arterlerde kilitlenme yaşanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası Kırmızıya Büründü Haritadaki verilere göre Avrupa Yakası'nda sürücüleri zorlu bir tablo karşılıyor. D-100 (E-5) karayolu adeta felç olmuş durumda; Haliç çevresinden başlayarak Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar uzanan ana hat boyunca trafik yoğunluğu koyu kırmızı renkle işaretlenmiş.
TEM Otoyolu cephesinde ise klasikleşen Mahmutbey gişeler mevkii, Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde araç kuyrukları uzarken, bu güzergahlarda da akışın oldukça yavaşladığı (kırmızı renk) görülüyor. Ayrıca sahil yolu ve Basın Ekspres bağlantılarında da yer yer ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 ve Köprü Bağlantıları Kilit Anadolu Yakası'nda da tablonun Avrupa Yakası'ndan kalır yanı yok. D-100 karayolu üzerinde Kadıköy'den başlayıp Maltepe, Kartal ve Pendik istikametine doğru ilerleyen güzergah boydan boya kırmızıya boyanmış durumda.
TEM Otoyolu'nun Ataşehir ve Ümraniye bağlantı noktalarında ciddi yoğunluklar göze çarparken, Boğaziçi'ni geçmek isteyen sürücüler için köprü katılımlarında da trafik ağır ilerliyor.