Yeniçağ Gazetesi
24 Eylül 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe)

İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe)

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine ulaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda bazı ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken, haritada kırmızıya dönen güzergâhlar dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 1

İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 74
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı. Kentin iki yakasında da ana arterlerin bazı bölümlerinde yoğunluk oluştu.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 2

AVRUPA YAKASI'NDA KIRMIZI HATLAR ARTTI
Avrupa Yakası’nda özellikle merkezi ilçelere uzanan bağlantı yollarında trafik yer yer kırmızı seviyeye çıktı.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 3

ŞİŞLİ VE ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK
Haritada Şişli ve çevresindeki ana güzergâhlarda kırmızı ve turuncu hatların yoğunlaştığı görülüyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 4

BOĞAZ GEÇİŞLERİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU
Avrupa ile Anadolu Yakası arasındaki geçiş güzergâhlarında da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Köprü bağlantılarında yer yer yavaşlama yaşanıyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 5

ÜSKÜDAR ÇEVRESİNDE TRAFİK ARTTI
Anadolu Yakası’nda Üsküdar ve çevresindeki bazı ana yollar kırmızıya döndü. Bağlantı noktalarında araç yoğunluğu öne çıkıyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 6

ATAŞEHİR HATTINDA TRAFİK SIKIŞTI
Ataşehir ve çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk görülüyor. Bazı güzergâhlarda trafik haritası koyu kırmızı seviyeye ulaşıyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 7

D-100’ÜN BAZI BÖLÜMLERİNDE YOĞUNLUK
Kentin doğu-batı yönündeki önemli ulaşım akslarında trafik yer yer ağır ilerliyor. Özellikle merkezi bölgelere yaklaştıkça yoğunluk artıyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 8

BAĞCILAR VE ÇEVRESİNDE YAVAŞLAMA
Bağcılar çevresi ile kentin batı kesimlerini merkeze bağlayan bazı yollarda turuncu ve kırmızı trafik hatları görülüyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 9

ANADOLU YAKASI'NDA SAHİL HATTI DA YOĞUN
Kadıköy’den doğuya doğru uzanan sahil ve bağlantı yollarının bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 10

ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR
İstanbul genelindeki haritada yeşil güzergâhlar bulunmasına rağmen merkezi noktalardaki kırmızı hatlar öne çıkıyor. Sürücülerin yoğun güzergâhlarda gecikmeleri hesaba katması gerekiyor.

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İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe) - Resim: 11
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