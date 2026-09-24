İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 74
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı. Kentin iki yakasında da ana arterlerin bazı bölümlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul’da trafik çilesi: Harita kırmızıya döndü (24 Eylül Perşembe)
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine ulaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda bazı ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken, haritada kırmızıya dönen güzergâhlar dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 74
AVRUPA YAKASI'NDA KIRMIZI HATLAR ARTTI
Avrupa Yakası’nda özellikle merkezi ilçelere uzanan bağlantı yollarında trafik yer yer kırmızı seviyeye çıktı.
ŞİŞLİ VE ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK
Haritada Şişli ve çevresindeki ana güzergâhlarda kırmızı ve turuncu hatların yoğunlaştığı görülüyor.
BOĞAZ GEÇİŞLERİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU
Avrupa ile Anadolu Yakası arasındaki geçiş güzergâhlarında da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Köprü bağlantılarında yer yer yavaşlama yaşanıyor.
ÜSKÜDAR ÇEVRESİNDE TRAFİK ARTTI
Anadolu Yakası’nda Üsküdar ve çevresindeki bazı ana yollar kırmızıya döndü. Bağlantı noktalarında araç yoğunluğu öne çıkıyor.
ATAŞEHİR HATTINDA TRAFİK SIKIŞTI
Ataşehir ve çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk görülüyor. Bazı güzergâhlarda trafik haritası koyu kırmızı seviyeye ulaşıyor.
D-100’ÜN BAZI BÖLÜMLERİNDE YOĞUNLUK
Kentin doğu-batı yönündeki önemli ulaşım akslarında trafik yer yer ağır ilerliyor. Özellikle merkezi bölgelere yaklaştıkça yoğunluk artıyor.
BAĞCILAR VE ÇEVRESİNDE YAVAŞLAMA
Bağcılar çevresi ile kentin batı kesimlerini merkeze bağlayan bazı yollarda turuncu ve kırmızı trafik hatları görülüyor.
ANADOLU YAKASI'NDA SAHİL HATTI DA YOĞUN
Kadıköy’den doğuya doğru uzanan sahil ve bağlantı yollarının bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.
ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR
İstanbul genelindeki haritada yeşil güzergâhlar bulunmasına rağmen merkezi noktalardaki kırmızı hatlar öne çıkıyor. Sürücülerin yoğun güzergâhlarda gecikmeleri hesaba katması gerekiyor.