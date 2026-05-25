Dünyanın en büyük "Sıfır Atık" forumu 5-7 Haziran'da

“BM’NİN BÜTÜN ORGANİZASYONLARI, SIFIR ATIK FORUMU’NUN ANA PAYDAŞI”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, organizasyonun dünyadaki en büyük sivil çevre platformlarından biri olduğunu belirterek, “Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. BM'nin bütün organizasyonları, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale üniversiteleri, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl BM İklim Konferansı’na 72 bakanın katıldığını hatırlatan Ağırbaş, bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 120’den fazla bakanın iştirak edecek olmasının İstanbul’un küresel bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini söyledi.