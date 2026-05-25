Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen dünyanın en kapsamlı çevre organizasyonlarından Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek forum, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında kapılarını açacak.
Dünyanın en büyük "Sıfır Atık" forumu 5-7 Haziran'da
İstanbul, 5-7 Haziran’da dünyanın en büyük çevre organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. 180’den fazla ülkeden bakanlar, belediye başkanları ve küresel kuruluş temsilcileri Sıfır Atık Forumu’nda buluşacak. Forumda COP31’in sıfır atık gündemi ilk kez detaylı şekilde ele alınacak.
Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenecek etkinlik, uluslararası çevre diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor.
180’DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM
Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve BM’nin ana paydaşlığında gerçekleştirilecek forumda, 180’den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcı bir araya gelecek. Organizasyona 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
Üç gün sürecek etkinlikte sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ele alınacak. Forum, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir konu olmaktan çıkararak ekonomik dayanıklılık ve uluslararası işbirliğinin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedefliyor.
“BM’NİN BÜTÜN ORGANİZASYONLARI, SIFIR ATIK FORUMU’NUN ANA PAYDAŞI”
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, organizasyonun dünyadaki en büyük sivil çevre platformlarından biri olduğunu belirterek, “Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. BM'nin bütün organizasyonları, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale üniversiteleri, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı.” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl BM İklim Konferansı’na 72 bakanın katıldığını hatırlatan Ağırbaş, bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 120’den fazla bakanın iştirak edecek olmasının İstanbul’un küresel bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini söyledi.
DÜNYA BANKASI VE WEF’TEN GÜÇLÜ DESTEK
Forumun ana partnerleri arasında Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) de yer alıyor. Dünya Bankası’nın 30 kişilik özel delegasyonla İstanbul’a geleceğini aktaran Ağırbaş, “Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'na 30 kişiyle geliyor. Dünya Bankası Başkanı, 'Biz bugüne kadar hiçbir toplantıya 30 kişilik bir delegasyon göndermedik.' dedi.” değerlendirmesinde bulundu.
Ağırbaş ayrıca, sekiz eski devlet başkanının da etkinliğe katılacağını belirterek, “Davos'u hepimiz biliyoruz, Dünya Ekonomik Forumu. Dünya Ekonomik Forumu da Sıfır Atık Forumu'nun ana partneri. Dünyada ikinci bir forum yoktur ki Dünya Ekonomik Forumu'nun partner olarak yer aldığı.” ifadelerini kullandı.
COP31 GÜNDEMİNDE SIFIR ATIK BAŞLIĞI
Forumda, COP31 kapsamında ele alınması planlanan sıfır atık konularının detaylı şekilde tartışılacağı bildirildi. Dezavantajlı grupların da temsil edileceği organizasyonda, Kenya’nın Nairobi kentindeki Kibera gecekondu bölgesinden gençler de yaşadıkları sorunları paylaşacak.
Samed Ağırbaş, “Bizim, Türkiye olarak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi de dünyadaki mazlum coğrafya problemleri. Biz, dünyaya anlatmak istiyoruz. COP31'de artık sıfır atık konusu da ana gündem maddesi olarak tartışılacak. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfının liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu yapıldı ve artık COP31'in gündeminde sıfır atık hususu var. Orada tartışılması planlanan bütün sıfır atık konularının detayları Sıfır Atık Forumu'nda işlenecek.” dedi.
BAKANLAR OTURUMLARI DÜZENLENECEK
Forum kapsamında enerji, tarım, sanayi ve teknoloji alanlarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları da gerçekleştirilecek.
“Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu”nda enerji politikalarının geleceği ele alınırken, “Tarım ve Orman Bakanları Oturumu”nda gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması değerlendirilecek. “Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu”nda ise üretim süreçlerinin dönüşümü ve teknolojik yenilikler masaya yatırılacak.