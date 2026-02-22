ORC Araştırma Şirketi’nin 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul genelinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları yayımlandı. 1480 kişinin katıldığı çalışmada, katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
İstanbul’da son seçim anketi: CHP ile AK Parti arasında dikkat çeken fark
ORC Araştırma’nın 15-19 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yaptığı ankette CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,3 ile ikinci oldu. Ankette diğer partilerin oy oranları da açıklandı.Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
1 5
Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,3 ile ikinci sırada bulundu. DEM Parti’nin oy oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken, MHP yüzde 5,5, İYİ Parti yüzde 5,1 seviyesinde kaydedildi.
2 5
Araştırmada Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 4,1, diğer bazı partilerin oy oranları ise daha düşük seviyelerde ölçüldü. “Diğer” partilerin toplam oranı ise yüzde 4,4 olarak açıklandı.
3 5
Şubat ayı verilerine dayanan anket, İstanbul’daki siyasi dengelere ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu.
4 5
5 5
Kaynak: Haber Merkezi