Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un İzmit benzeri yıkıcı bir deprem yaşama ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, “İstanbul İzmit gibi yıkıcı deprem yaşar mı? Muhtemelen, Hayır!” diyerek görüşünü net biçimde ortaya koydu.

FAY HATLARI ARASINDAKİ KRİTİK FARKLAR

Bektaş’a göre, “Ana marmara fayının farklı fiziksel deprem parametreleri farklı deprem büyüklüğünü öngörür”. İzmit fayı ile Silivri fayı arasındaki yapısal farklara dikkat çeken Bektaş, 1999’daki 7,4 büyüklüğündeki depremin; kabuk kalınlığı, kırık uzunluğu, atım miktarı ve kırılma enerjisi açısından Silivri fayına kıyasla katbekat güçlü olduğuna işaret etti.

MARMARA’NIN JEOLOJİK YAPISI ETKİLİ

Silivri fayının daha zayıf olmasının nedenini Marmara Denizi’nin jeolojik yapısıyla açıklayan Bektaş, sıcak mantonun kabuğu incelttiğini ve akışkanların fay hattını zayıflattığını belirtti. Bu durumun, enerjinin daha küçük ve daha az yıkıcı depremlerle açığa çıkmasına yol açtığını ifade etti.

TARİHSEL DEPREMLER VE YÖNETMELİK VURGUSU

Bektaş, geçmişteki büyük depremlerin büyüklüğünün “zemin büyütmesi” nedeniyle yanıltıcı olabileceğini vurguladı. 2018 Deprem Yönetmeliği ile bu sorunun büyük ölçüde giderildiğini belirten Bektaş, güncel veriler, teknoloji ve yönetmeliklerin İstanbul’un deprem riskini daha gerçekçi biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.