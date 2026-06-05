İstanbul'da plajlar gitmek ve deniz keyfi lüks oldu: İşte ilçe ilçe yeni giriş ücretleri

İstanbul genelindeki diğer turistik bölgelerde de fiyat makası oldukça geniş. Büyükada ve Heybeliada’daki işletmelerde giriş ücretleri hafta içi bin liradan başlarken, hafta sonu bin 200 liraya kadar yükseliyor. Kilyos’ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor. Sarıyer’deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Plajda bulunan Bilge Karaman da, "Hava çok güzeldi sezonu açmak için geldik arkadaşımla. Evimize de zaten çok yakın. Günümüzü değerlendiriyoruz, ara ara işimizin çok yoğun olmadığı zamanlarda gelmeye çalışıyoruzö diye konuştu. Karaman, "Ücretli plaj seçersek Tekirdağ-Silivri gibi yerlere gidiyoruz çünkü bu tarafta girilecek yer yok buraya da daha çok güneşlenmeye geliyoruz" dedi.