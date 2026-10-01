İstanbul genelinde anlık trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda özellikle ana arterlerde, E-5 karayolunda ve köprü bağlantı yollarında ciddi sıkışıklıklar gözlemleniyor.
İstanbul'da köprü güzergahı ve E-5'te trafik kilit
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesine ulaşırken, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda ana arterler, E-5, TEM ve köprü bağlantı yollarında trafik adeta durma noktasına geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası'nda trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında D-100 karayolu geliyor. Küçükçekmece ve Avcılar mevkiinden başlayarak Bakırköy ve Şirinevler istikametine doğru ilerleyen hatta kesintisiz bir yoğunluk (kırmızı renk) hâkim.
TEM Otoyolu'nda özellikle Mahmutbey ve Gaziosmanpaşa civarındaki bağlantı yollarında trafiğin yavaşladığı ve yer yer durma noktasına (turuncu ve kırmızı) geldiği görülüyor. Şişli, Mecidiyeköy ve Beşiktaş aksında, köprüye katılım noktalarındaki yollarda trafik koyu kırmızı renkte, yani neredeyse durmuş durumda.
İstanbul'un iki ana can damarı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametlerinde ve köprüye bağlanan ana yollarda yoğun bir trafik (kırmızı hat) yaşanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergâhı ise yeşil renkte olup trafiğin bu bölgelerde son derece akıcı olduğu haritaya yansıyor. Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy, Göztepe ve Kozyatağı mevkilerinden başlayıp Maltepe ve Kartal yönüne doğru uzanan güzergâhta uzun araç kuyrukları (kırmızı hat) oluşmuş durumda.
Ümraniye ve Ataşehir civarındaki TEM bağlantı yollarında trafik turuncu ve kırmızı seviyelerinde seyrediyor. Altunizade üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılımlarda da yoğun bir sıkışıklık gözlemleniyor.
Anadolu Yakası'nın daha doğusunda yer alan Pendik ve Tuzla kıyı kesimlerinde ise nispeten daha akıcı (yeşil ve yer yer turuncu) bir trafik akışı mevcut.
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