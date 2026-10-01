İstanbul'da köprü güzergahı ve E-5'te trafik kilit

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergâhı ise yeşil renkte olup trafiğin bu bölgelerde son derece akıcı olduğu haritaya yansıyor. Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy, Göztepe ve Kozyatağı mevkilerinden başlayıp Maltepe ve Kartal yönüne doğru uzanan güzergâhta uzun araç kuyrukları (kırmızı hat) oluşmuş durumda.