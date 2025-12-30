Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı şehir merkezlerinde karla karışık yağmur olarak yağıyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

THY 61 SEFERİ İPTAL ETTİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptıı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.