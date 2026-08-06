İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü: Kolonları patlayan 4 katlı bina çöktü

Dün gece bu binayı boşalttık. Saat 03.00'te komşularımızı otellere yerleştirdik. Fakat bugün akşam bina boş ve metruk haldeyken çöktü. Zaten 1988 yapımı bir bina. Karot alınmıştı ancak sonucu henüz gelmemişti. Allah'a şükür içeride herhangi bir insan yok. Kedi ya da köpek de yok. Kimseye zarar gelmeden binanın yıkılmış olması bir şans. Komşularımızın eşyaları kaldı, kimisinin çeyizi kaldı. Buna üzülüyoruz. Ama dua ediyoruz ki can kaybımız ve yaralımız olmadı" ifadelerini kullandı.