İstanbul'da eve dönüş çilesi: Trafik yüzde 89'a ulaştı, işte detaylar

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89

İBB'nin trafik haritasındaki verilere göre İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 89 seviyesine çıktı. Haritada çok sayıda ana yolun yoğun ve çok yoğun seviyede olduğu görülürken, akşam saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğu etkisini gösterdi.