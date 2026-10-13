İstanbul'da akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da eve dönüş çilesi: Trafik yüzde 89'a ulaştı, işte detaylar
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ciddi seviyelere çıktı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 89 olarak ölçülürken, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda çok sayıda ana arter kırmızıya döndü. Kentin birçok noktasında araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Haritada İstanbul'un birçok ana arterinin kırmızı ve bordo renge dönmesi dikkat çekti. Özellikle kent merkezine ulaşımı sağlayan yollar ve iki yakadaki bağlantı güzergahlarında yoğunluk öne çıktı.
AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUNLUK ARTTI
Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Bağcılar ve çevresindeki ana güzergahlarda trafik yoğunluğu dikkat çekti. Esenyurt ve kentin merkezi noktalarına uzanan bazı güzergahlarda da yer yer yoğun trafik görüldü.
Haritada bazı yolların kırmızı ve bordo renkte gösterilmesi, bu noktalarda araç trafiğinin oldukça yavaşladığını ortaya koydu.
ANADOLU YAKASI'NDA DA YOLLAR KIRMIZIYA DÖNDÜ
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve çevresindeki ana yollarda yoğunluk görüldü. Maltepe ve Kartal yönündeki bazı güzergahlarda da trafik akışının yer yer yavaşladığı haritaya yansıdı.
İstanbul'un daha dış kesimlerindeki bazı yollarda trafik daha akıcı görünürken, kent merkezine yaklaşıldıkça yoğunluğun arttığı görüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89
İBB'nin trafik haritasındaki verilere göre İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 89 seviyesine çıktı. Haritada çok sayıda ana yolun yoğun ve çok yoğun seviyede olduğu görülürken, akşam saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğu etkisini gösterdi.