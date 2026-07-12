Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu

İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu

Maltepe’de yaşanan olay pes dedirtti. Ev sahipleri çilingirle girdikleri evde kiracının altınlarına el koydu. işte detaylar...

Kaynak: Diğer
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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 1

İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Taşınma sürecindeki kiracının evine izinsiz girildiği ve değerli eşyalarına el konulduğu iddia edildi.

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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 2

Çilingirle eve girdiler

2016’dan bu yana aynı evde kiracı olarak yaşayan M.K., taşınma hazırlığındayken ev sahipleri çilingirle kapıyı açtırarak daireye girdi. Kiracının uyarılarına rağmen kapının kilidi değiştirildi.

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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 3

Altın dolu valize el koydular

Evde bulunan ve içinde ziynet eşyaları olan valize el koyan ev sahipleri, kiracının özel eşyalarını da alarak büyük tepki çekti.

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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 4

Şart koştular

İddiaya göre ev sahipleri, eşyaların teslimi için kiracıya yazılı bir belge imzalatmak istedi. Bu belgede kiracının herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan etmesi şart koşuldu.

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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 5

Savcılığa başvurdu

Yaşananların ardından kiracı, durumu savcılığa taşıdı. Gönderilen mesajları delil olarak sunan M.K., ev sahiplerinden şikayetçi oldu.

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İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu - Resim: 6

Soruşturma başlatıldı

Şüpheliler hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal”, “hırsızlık”, “yağma” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem başlatılması talep edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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