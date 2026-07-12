İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Taşınma sürecindeki kiracının evine izinsiz girildiği ve değerli eşyalarına el konulduğu iddia edildi.
İstanbul’da ev sahibi dehşeti: Kiracının altınlarına el koyup şart koştu
Maltepe’de yaşanan olay pes dedirtti. Ev sahipleri çilingirle girdikleri evde kiracının altınlarına el koydu. işte detaylar...Kaynak: Diğer
Çilingirle eve girdiler
2016’dan bu yana aynı evde kiracı olarak yaşayan M.K., taşınma hazırlığındayken ev sahipleri çilingirle kapıyı açtırarak daireye girdi. Kiracının uyarılarına rağmen kapının kilidi değiştirildi.
Altın dolu valize el koydular
Evde bulunan ve içinde ziynet eşyaları olan valize el koyan ev sahipleri, kiracının özel eşyalarını da alarak büyük tepki çekti.
Şart koştular
İddiaya göre ev sahipleri, eşyaların teslimi için kiracıya yazılı bir belge imzalatmak istedi. Bu belgede kiracının herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan etmesi şart koşuldu.
Savcılığa başvurdu
Yaşananların ardından kiracı, durumu savcılığa taşıdı. Gönderilen mesajları delil olarak sunan M.K., ev sahiplerinden şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatıldı
Şüpheliler hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal”, “hırsızlık”, “yağma” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem başlatılması talep edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.