ÖĞRENCİLERE AYLIK 2 BİN TL DESTEK
İstanbul’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla “Gönülden Bir Öğün” projesinin 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi uygulaması başladı. Öğrencilere verilen kartlara her ay 2 bin TL yüklenecek.
İstanbul’da 100 bin öğrenciye destek: Kartlara her ay 2 bin TL yatacak, başvuru şartları belli oldu
İstanbul’da yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler için aylık destek uygulaması başladı. Belirlenen öğrencilere verilen kartlara her ay 2 bin TL yatırılacak. Hedef ise desteği 100 bin öğrenciye ulaştırmak. İşte destekten yararlanabilecek öğrenciler ve uygulamanın ayrıntıları...Kaynak: AA
ÖĞRENCİLERE AYLIK 2 BİN TL DESTEK
KARTLAR SADECE KANTİNDE KULLANILACAK
“Kantin Kart” olarak da adlandırılan kartlar yalnızca öğrencilerin eğitim gördüğü okulların kantinlerinde kullanılabilecek. Karttaki para nakit olarak çekilemeyecek ve okul dışında harcanamayacak.
HER ÇOCUĞA AYRI KART
Aynı ailede destek şartlarını karşılayan birden fazla öğrenci bulunması halinde her çocuk için ayrı kart verilecek. Böylece her öğrenci aylık 2 bin TL destekten ayrı ayrı yararlanabilecek.
50 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında şu ana kadar 50 bin öğrenciye ulaşıldığını açıkladı. Programın kapsamının önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi planlanıyor.
HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ
Projenin hedefi destekten yararlanan öğrenci sayısını 100 bine çıkarmak. Öğrenciler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterleri ile ihtiyaç ve sosyal risk durumlarına göre belirlenecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz öğrenciler, engelli çocuklar, anne veya babası engelli olanlar, ebeveynleri ayrılmış öğrenciler ile anne veya babasından biri cezaevinde bulunan çocuklar destek kapsamında değerlendiriliyor.
DESTEK KAPSAMI GENİŞ
Sosyal risk haritasında yüksek risk grubunda bulunan çocukların yanı sıra koruyucu aile yanında kalanlar, İstanbul’daki Gazzeli çocuklar, meslek lisesi öğrencileri ve Roman çocuklar da proje kapsamında desteklenebilecek.
AMAÇ OKULDAN KOPMALARINI ÖNLEMEK
Projeyle öğrencilerin ekonomik nedenlerle devamsızlık yapmasının önüne geçilmesi ve eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanmaları amaçlanıyor. Kart sistemi sayesinde öğrencilerin kantin alışverişlerini herhangi bir ayrım yaşamadan yapabilmeleri hedefleniyor.